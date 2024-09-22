Bunlar Siyonist canavarın son çırpınışları! İsrail kendi sonunu hazırlıyor

Doğruhaber yazarı Ayhan Aktan, İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıları küresel siyonizmin bir parçası olarak değerlendirdi. Siyonist güçlerin dünya halkları tarafından boykot edilmesi gerektiğini belirten Aktan, İsrail’in bu saldırılarla kendi sonunu hazırladığını ifade etti. Aktan, siyonizmin insanlık için en büyük tehdit olduğunu söylediği yazısında şunları kaydetti:

"Siyonist canavarlar, iki dişi kalmış canavara dönüşmüş ve bu dişlerden biri satılık medya ile kiralık akademisyenler, diğeri ise küresel Siyonist sermaye...

Dünya tarihinde ve dünyanın diğer devletlerinde bu derece alçak, bu derece vahşi ve bu derece canice bir saldırı örneği bile yokken, ekranlarda satılmış yandaşların veya ahmak muhaliflerin buna süper siber saldırı, ileri teknolojik müdahale vb. motivasyonlarla yapılan açıklamalar insanı çileden çıkartmakta.

Siyonist terör devleti, suçlu suçsuz demeden başka bir devletin sınırlarında işlemiş olduğu kan dondurucu bu siber terörist saldırı tüm dünyanın nefretini kazanmasına, tecrit edilmesine ve mutlaka durdurulması gereken vahşi yaratıklar olduğunu tekraren göstermişken bu noktaya hiç değinmeyen goyimleştirilmiş medya, mankomin cenah, yüksek teknoloji kullanıldığından, süper siber saldırı diyerek hayranlıkla bahsetmekte.

İnsanlık için korkunç bir terörizm, habis bir ur ve yok edilmesi gereken birer mikrop olan Siyonist yaratıkların ne derece vahşi, gaddar, barbar olduğunu göstermesi gereken bu olaya siber saldırı demek, ileri teknoloji kullanılmış vb. ebleh açıklamalar kullanmak elbette ki Siyonist uşaklığıdır, goyimleşmektir, mankominliktir.

Dikkat edin! Bir yıla yakındır başta büyük şeytan Amerika olmak üzere tüm şer-küfür şebekesinin sınırsız desteğini esirgemediği Siyonist yaratıklar, Gazze’nin mücahidleri karşısında içine düştüğü acziyet, çaresizlik, başarısızlık ve yenilgi çukurunda can çekişmeye başladı.

Yok oluş sendromları sergilemekteyken, satılmış medya ve kiralık akademisyenlerin yoğun çabaları/kandırmaları ile can çekiştiğini, yok olacağını, dağılıp yıkılacağı gerçeğini örtmenin gayretinde.

İşlenen siber vahşet aslında son çırpınışlarıydı ancak kendi ayaklarına sıktıklarını anlayamayacak kadar aptaldır Siyonist teröristler. Öncelikle bu saldırı Gazze’de işlenen diğer tüm canavarlıklar gibi dünya halklarının nefretini katbekat kazanmalarından öteye geçmedi. Dahası Siyonist vahşileri destekleyen tüm ticari kuruluşların uluslararası güvenlerini adeta çöp etti. Dünyanın ehli vicdan halklarının boykot çabalarının ne derece haklı ve önemli olduğunu net bir şekilde doğruladı. Bu süreçten sonra değil Siyonist firmaların, Siyonist tandaslı tüm işletme ve kuruluşların özellikle de teknolojik faaliyet gösterenlerin tamamı pimi çekilmiş bir bomba gibi uzak durulması gereken ürkütücü üreticiler konumuna düştü.

Küresel Siyonist sermaye de bu alçak ve de korkak saldırı ile hızlı bir erime sürecine girdi.

Kısacası insanlık için yok edilmesi gereken siyoncanavarı Gazze’de içine düştüğü yok oluş çukurundan çıkmak için kullandığı son iki dişini de bu alçak saldırı ile kaybetmeye başladı.

Siyonist vahşiler yok edilmeden insanlık var olamayacak.

İnsanlar insanlığın yok olmaması için Siyonist vahşilerin yok edilmesi gerektiğinin bilincine vardı. Bu bilinç ekonomik, teknolojik, eğitim, askeri, kültürel vb. tüm cephelerde bir hareketlilik başlattı bile. (...)"

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