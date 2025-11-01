  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bunlar nasıl öğrenci? Kız yurdunda dehşete düşüren olay
Gündem

Bunlar nasıl öğrenci? Kız yurdunda dehşete düşüren olay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda bıçaklı kavga çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda yaşandı. ,

Edinilen bilgiye göre L.D.(23), ile R.İ.(23) arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada R.İ bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yurdun güvenlik görevlileri tarafından yakalanan L.D., polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan L.D., ifadesinde, oda arkadaşı R.İ., ile uyum sorunu nedeniyle tartıştığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Polisin ‘dur’ ihtarına neden uymadığı kaçarken yaptığı kazayla ortaya çıktı
Polisin ‘dur’ ihtarına neden uymadığı kaçarken yaptığı kazayla ortaya çıktı

Yerel

Polisin ‘dur’ ihtarına neden uymadığı kaçarken yaptığı kazayla ortaya çıktı

Polis son anda yetişti! Bir türlü akıllanmıyorlar
Polis son anda yetişti! Bir türlü akıllanmıyorlar

Yaşam

Polis son anda yetişti! Bir türlü akıllanmıyorlar

Polisleri dışkıya oturttular!
Polisleri dışkıya oturttular!

Dünya

Polisleri dışkıya oturttular!

Polisten kaçtı ama sonunda köşeye sıkıştı! "Savcı abimi arayayım" çıkışı herkesi şoke etti!
Polisten kaçtı ama sonunda köşeye sıkıştı! “Savcı abimi arayayım” çıkışı herkesi şoke etti!

Yerel

Polisten kaçtı ama sonunda köşeye sıkıştı! “Savcı abimi arayayım” çıkışı herkesi şoke etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23