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Gündem Bunlar nasıl muhtar Allah aşkına! Doğruysa, yazıklar olsun
Gündem

Bunlar nasıl muhtar Allah aşkına! Doğruysa, yazıklar olsun

Yeniakit Publisher
2023-04-05 23:51:00 -
Bunlar nasıl muhtar Allah aşkına! Doğruysa, yazıklar olsun

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 3 köy muhtarı tarafından yolu kesilerek darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart gece saatlerinde il başkanlığı binasından çıkıp evine gittiği sırada 3 köy muhtarı tarafından yolu kesilerek darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Günay, Ramazan nedeniyle partiden ihtiyaç sahipleri için gönderilen 500 liralık yardım kartlarını muhtarların kendisinden zorla almak istediklerini ileri sürdü.

 
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Yorumlar

Turan

Tebligatları almaktan başka hiçbir işleri yok! Ha bir de hısım akraba ve yakınlara devlet yardımlarında aracılık! Herşeyin e-devlet üzerinden yapıldığı dönemde gereksiz bir kurum!
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