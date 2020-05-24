  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bundesliga 2: Holstein Kiel: 3 - Stuttgart: 2

Almanya Bundesliga 2’de Stuttgart, konuk olduğu Holstein Kiel deplasmanında sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:36:32 -
Bundesliga 2: Holstein Kiel: 3 - Stuttgart: 2

Almanya Bundesliga 2’de Stuttgart, konuk olduğu Holstein Kiel deplasmanında sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.


Almanya Bundesliga 2’de 27. hafta mücadelelerinde Holstein Kiel, sahasında Stuttgart’ı 3-2’lik skorla yendi. Mücadeleye hızlı başlayan Holstein Kiel’in gollerini 7. dakikada Iyoha, 78. dakikada Jannik Dehm ve 79. dakikada Lauberbach kaydetti. Konuk Stuttgart’ın sayılarını ise 59’da penaltıdan Nicolas Gonzalez ve 86’da Silla Wamangituka attı. Stuttgart’ta Dabiel Diavi 4 dakika arayla gördüğü iki sarı kart sonucunda kırmızı kartla cezalandırıldı.


Bu sonuçla Holstein Kiel, puanını 38’e çıkararak 7. sıraya yükselirken, Stuttgart ise 45 puanla 3. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı