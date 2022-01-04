Bundan sonra böyle! Pitbull ile sokağa çıktı, 14 bin TL para cezası aldı

Sivas’ta E.B. isimli 16 yaşındaki genç, bir önceki gün sahiplendiğini iddia ettiği pitbull cinsi köpeğini gezdirmek istedi. Bazı vatandaşların korkarak polisi araması üzerine olay yerine HAYDİ ekipleri yönlendirildi.

E.B.’ye yasaklı köpek beslediği ve ağızlıksız gezdirdiği için 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medya üzerinden satın almış

E.B. olay yerinde polis memurlarına yaptığı açıklamada pitbullu geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden satın aldığını söyledi. Pitbulların satışının yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden satışının yapılması dikkat çekti. Ekipler, sosyal medya üzerinden köpeğin satışını gerçekleştiren hesapla ilgili inceleme başlattı.

Pitbull cinsi köpek ise Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü.