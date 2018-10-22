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Bunalmak bağırsak tıkanmasını tetikliyor

Bunalan, gergin, stresli sanayileşmiş ülkelerdeki kirli havada hayat mücadelesi vermek insanlarda tıkanma ve benzeri bağırsak bozuklukları daha çok görülüyor. Hele o insan geçim sıkıntısı çeken hissî yapıda birisi ise..

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:01
Bunalmak bağırsak tıkanmasını tetikliyor


Bunun zıddı olarak varlıklığın verdiği şımarıklıkla tıka basa yiyip içen, tatminsiz his dünyasının gerginliklerini yaşayanlar da aynı rahatsızlıklardan nasibini almakta..

Bu bozukluklar genellikle organik değildir. Çoğu kalınbağırsağın sinir uyarılarına olağandışı tepki vermesinden kaynaklanır. En tipik belirtiler karın ağrıları ve birbirini izleyen kabızlık ile ishal dönemleridir.

Psikosomatik etkenler rektum ve kalınbağırsak hastalıklarında da Önemli rol oynayabilir. Meselâ ülserli kolit bazı psikolojik özellikler taşıyan, duygusal açıdan olgunlaşmamış, ruhsal çöküntüye eğilimli, benmerkezci, toplumsal uyumsuzluk çeken kişilerde daha sık görülüyor.

BAĞIRSAK TIKANMASI

Bağırsak tıkanması, dışkının bağırsak kanalında ilerlemesinin tam ve kalıcı olarak engellenmesiyle ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Sonuçları çok ağır olabilen, erken ve doğru teşhis ile vaktinde tedavi edilmediğinde Ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır.

KANGREN OLUŞABİLİR

Basit tıkanma halinde boğulan bağırsak parçası geçişi engelleyerek kangrene kadar gidebilen kan akımı bozuklukları yapar ve çok ağır bir tablo ortaya çıkar.

Aynı tablo bağırsak dönmesi, bağırsak invajinasyonu ve boğulmuş fıtıklarda da görülebilir.

Dinamik tıkanmanın en sık görülen tipi, karın zarı iltihaplarında ortaya çıkar. Bu durumda bağırsak duvarındaki sinir ağının felci sonucunda bağırsak kasları çalışamaz.

Bağırsak kanseri de tıkanma yapacaktır

Bağırsak kanalı bağırsak dışı etkenler nedeniyle tıkanmışsa bağırsak duvarının dışında bulunan hastalık etkenleri bağırsak kanalına dıştan baskı yaparak bütünüyle tıkanmasına sebep olur. Genellikle dölyatağı, yumurtalık ya da düzbağırsak tümörleri bulundukları organın dışına taşarak bağırsak duvarlarına dayanıp baskı yapar ya da karın içi ameliyatlar sonrasında gelişen yapışıklıklar bağırsağa yavaş yavaş bas kı yaparak kanalı kapatacak düzeye ulaşabilir. Bağırsak kanalında geçişi engelleyen hastalık bazen de bağırsak duvarında ortaya çıkar. En sık görülen sebebi bağırsak kanseridir.

Bağırsak boğulması

Ayrıca bağırsağın iyi huylu tümörleri, bağırsak veremi ve Crohn hastalığı da tıkanma yapabilir. Bağırsak boğulması bir bağırsak kıvrımının bağırsak askısıyla birlikte kendi ekseni etrafında burkulması sonucunda oluşur. Bu burkulma sırasında bağırsak askısının kan damarları baskıya uğradığında kan akımı engellenir ya da bütünüyle durur. Boğulan bağırsak bölümündeki kan uçtaki kılcal damarlarda toplanır. Damarlar üzerindeki basınç arttıkça damar duvarlarının geçirgenliği de artar. “Sızan” kan bağırsak kıvrımının duvarlarına yayılır.

Son olarak, dışkı parçalarının sertleşmesi de sebep arasında sayılmalıdır.

ÇOCUKLARDA OLANLAR

Çocuklarda görülen en önemli tıkanma sebep yumaklaşan bağırsak kurtları, yutulan yabancı cisimler, sertleşmiş dışkı, bağırsak ile safrakesesi arasında oluşan bir fistütden bağırsağa düşen ve bazen bütün bağırsak ka-talını tıkayacak kadar büyük olabilen safra taşlarıdır.

Bağırsak tam olarak tıkandığında o bölgeden gaz ve dışkı geçişi durur. Bunlar tıkanmanın gerisindeki bağırsak kıvrımlarında birikir. Bağırsak gerilir, genişler, içi sıvı ve gaz ile dolar.

Biriken sıvı safra, pankreas ve bağırsak salyalarından oluşur. Ama sıvının en önemli bölümü tıkanma noktasının gerisindeki bağırsak bölümünün aşın gerilmesiyle artan kılcal damar geçirgenliği sonucunda sızan kandır.

Bağırsağın bu bölümüne damarlardan sıvı sızması, dolaşımdaki kan miktarını azaltarak ölümcül bir şok tablosunun gelişimine sebep olur. Aşırı gerilmiş ve tıkanma bölgesine baskı yapan bağırsak kıvrımı delinirse, içinde biriken sıvı karın boşluğuna boşalır ve buna karın zarı iltihabı da eklenir.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:01
  1. bağırsak tıkanması
  2. bunalma

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