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Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi gelecek"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig’in 26.

17 Mart 2019 Pazar 16:55
Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi gelecek"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından “Kazandığımız için mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek, sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz” açıklamalarını yaptı.


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü maçı sonrası basın toplantısında konuştu. Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak takımının 2-0’dan sonraki oyununu beğenmediğini söylen Bulut, "Ankaragücü 2-3 net pozisyon kazandı. Bunları skora yansıtabilselerdi maçı kaybedebilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Son haftalardaki moral bozukluğu, hata yapmama duygusunu oluşturdu. Önemli olan burada alacağımız 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz” şeklide konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:55
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