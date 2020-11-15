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Aktüel Bulgaristan Ulusal Haber Ajansı BTA’nın Genel Müdürü Minçev öldü
Aktüel

Bulgaristan Ulusal Haber Ajansı BTA’nın Genel Müdürü Minçev öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:12:58 -
Bulgaristan Ulusal Haber Ajansı BTA’nın Genel Müdürü Minçev öldü

SOFYA (AA) – Bulgaristan'ın Ulusal Haber Ajansı BTA’nın Genel Müdürü Maksim Minçev 67 yaşında hayatını kaybetti.

BTA ekibi tarafından yayımlanan taziye mesajında, “iyi kalpli, çalışkan ve karizmatik arkadaş” olarak nitelenen Minçev’in, yakalandığı bir hastalığın komplikasyonları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ukrayna'da Basın Yayın bölümünden mezun olan Minçev, 2013 yılından bu yana BTA’nın Genel Müdürlüğünü yürütüyordu, 2016 yılında da Dünya Haber Ajansları Konseyi Genel Sekreterliğine seçilmişti.

Başbakan Boyko Borisov, Minçev’in ailesine gönderdiği taziye mesajında, “Saygın ve kendini meslekte kanıtlamış bir gazeteci olarak bildiğimiz Maksim, zengin mesleki deneyiminde tüm çalışmalarında daima üstün profesyonel kriterlere sadık kalmıştır.” ifadesine yer verdi.

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