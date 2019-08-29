0553 313 94 23

Bülent Korkmaz: "Konyaspor maçına hazırız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta oynanacak Konyaspor maçıyla ilgili olarak, "Eksiğimiz olsa da olmasa da genel anlamda bu maça hazırız.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:36
Bülent Korkmaz: "Konyaspor maçına hazırız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta oynanacak Konyaspor maçıyla ilgili olarak, "Eksiğimiz olsa da olmasa da genel anlamda bu maça hazırız. Çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçını değerlendirerek başlayan Korkmaz, “Maalesef rakibimiz iki kez geldi ve kalemizde iki gol gördük. Bunlardan biri de bireysel hatadan. Futbolda bireysel hatalar olacak. Önemli olan pozisyon hatası yapmayalım. Hücumda da yeterince üretken değildik” dedi.


Bu hafta karşılaşacakları Konyaspor’un sistemli bir takım olduğunu belirten Korkmaz, “İç sahada ve deplasmanda farklı oynayan bir takım. Özellikle savunmada takım halinde hareket eden bir ekiple karşılaşacağız” diye konuştu. Takımda Amilton’un sakatlığının nüksettiğini ancak son durumu ile ilgili henüz karar vermediklerini ifade eden Korkmaz, “Eksiğimiz olsa da olmasa da genel anlamda bu maça hazırız. Çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"Bu sezon iyi oyuncular aldık"


İlk iki haftadaki maçlara bakıldığında istatistiklerde öne çıktıklarını de anlatan Korkmaz, "En çok koşan takımız. Takım boyu olarak da enine ve boyuna en iyi takımız. Bunu biraz daha ileri taşımamız lazım. Takım olarak oynadığımızda bizim için sorun olmuyor. Futbol şansımızın da yanımızda olması lazım” diye belirtti.


Transferle ilgili sorulan sorulara da cevap veren Korkmaz, “Bu sezon iyi oyuncular aldık. Fiziksel olarak güçlü ve çabuk oyuncuları kadromuza kazandırdık. Rakibi analiz ettikten sonra her türlü hücumda oyun şablonunu deneyebiliriz. Hücum hattımız daha zengin oldu. İnşallah milli maç arasından sonra daha güçlü bir hücum hattımızın olduğu döneme gireceğiz” dedi.


Transferin hiç bitmeyeceğini belirten Korkmaz, “Kulübün bütçesi çok önemli. Antalyaspor’un geleceğini hazırlamak istiyorsak, bu periyotta doğru adımlar atmalıyız. Yönetimimiz çok ağır bir yükün altında uğraş veriyor. Transfer istiyoruz ama 28 kişilik bir kadro zorunluluğumuz da var. Neden 28 onu da anlamıyorum. Bana mantıklı gelmiyor. Sınırlandırmak doğru değil. 28 kişilik bir kadro oluşturmak zorundayız. Dışarıda kimse kalmasın istiyoruz” şeklinde konuştu.



"Milliler elit oyuncudur"


Ondrej Celustka ve Gelson Dala’nın ülkelerinin milli takımlarından davet almalarını da değerlendiren Bülent Korkmaz, “Milli takıma çağırılan her oyuncu beni mutlu eder. Çünkü bu takımın teknik direktörü benim. Nazım Sangare bizim dönemimizde A Milli oldu. Doğukan Sinik yine U21’e bizim dönemimizde davet edildi. Ondrej Celustka uzun aradan sonra Çekya Milli Takımı’na bizim dönemimizde gitti. Son olarak Gelson Dala’ya da davet geldi. Milli Takım demek, o ülkenin en elit oyuncuları demek. O elit oyuncular bizim takımımızın içindeyse bizim de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralı atı sahibinin elinden izne gelen JÖH personeli kurtardı
    1. Yaralı atı sahibinin elinden izne..
    2. TFF, Fikret Orman'ı tebrik etti
    3. GÜNCELLEME - Boğaz'dan bir "dev" geçiyor
    4. Maltepe’de mültecilere destek masası..
    5. Tokyo "en güvenli kent" seçildi
    6. Milletvekili Koçer’den GTB’ye ziyaret
    7. YDS sınava giriş belgeleri açıklandı
    8. Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne..
    9. DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia..
    10. Tayland'daki turist cinayeti davasında..
    11. Fenerbahçe, Fikret Orman'ı tebrik etti
    12. Mersin Limanı’nda 23 kilo 745 gram..
    13. Muğla'daki göçmen kaçakçılığı..
    14. Muğla için sağanak uyarısı
    15. 30 Ağustos zaferi, yeniden yaşatılacak
    16. Yüz binlerce dijitalleştirilmiş..
    17. Bodrum’da 30 dakika da 1 ton çöp..
    18. Şanlıurfa'da otomobil devrildi:..
    19. Deniz tutkunlarına Amatör Denizcilik..
    20. KKTC'de tarihi gün! 45 yıldır kapalı..
    21. Başkan Orhan’dan 30 Ağustos Zafer..
    22. Bülent Korkmaz: "Konyaspor maçına..
    23. Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7..
    24. Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik..
    25. Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinden maaş..
    26. CHP Kırklareli teşkilatında görev..
    27. Besleyip büyüttüğü oğlak yaşlı adamın..
    28. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    29. Çöllolar Kömür Havzasında ihale süreci..
    30. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı