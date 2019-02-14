0553 313 94 23

Bülent Korkmaz: “Başakşehir maçında sahada çok sabırlı olmalıyız”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, pazartesi günü oynayacakları Başakşehir maçı ile ilgili olarak, “Başakşehir takımının ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:54
Bülent Korkmaz: “Başakşehir maçında sahada çok sabırlı olmalıyız”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, pazartesi günü oynayacakları Başakşehir maçı ile ilgili olarak, “Başakşehir takımının ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Kazanma adına her maçı planlıyoruz. Sahada çok sabırlı olmamız gerekir” dedi.


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi Atilla Konuk Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korkmaz, “Geçen hafta zor bir deplasmanda hem iyi oyun hem de iyi mücadele ile topun sahibi olan bir Antalyaspor vardı sahada. İyi mücadele ederek zor bir deplasmandan kaybetmeden dönmek takımın kendine olan güvenini de yerine getirdi. Bu hafta ise lig lideri ile organizasyon olarak, sistem ve oyun planı olarak Türkiye’nin bu işi en iyi yapan takımı Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Başakşehir’in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de o kadar var. Planımızı kazanmak üzerine yapacağız. Sabırlı olmak zorundayız. Rakip ne kadar topun sahibi olacaksa bizim de o kadar topun sahibi olmamız gerekir. Savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçişleri ne kadar doğru yaparsak istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Bizim için gerçekten çok önemli maç. Sıçrama maçı diyebilirim. Bu arada yine Rize’ye gelen taraftara teşekkür ederim. Bu maçta da taraftarın desteğini maçın sonuna kadar görmek istiyoruz. Sabırlı oynayıp topun sahibi olup rakibi koşturmamız gerekir. İnşallah bunu maç günü yapacağız ve istediğimizi elde edeceğiz” diye konuştu.



“Cissokho’daki durum, Tarık için de geçerli”


Takım hakkında da bilgi veren Korkmaz, “Cissokho her oyuncu gibi çalışacak. Ben teknik direktörüm, sahanın içine bakarım. İdari konular benim işim değil. Sahada performans veren veya daha iyisini yapan oyuncuyu ilk 11’de oynatırım. Bu durum her oyuncu için geçerli. Charles uzun bir aradan sonra oynadı. Bizim adımıza sevindirici de oldu. Bu kadar uzun süreli sakatlıktan sonra yeniden takıma dönmesi ve bana göre iyi oynaması bizi mutlu etti. Cissokho’daki durum, Tarık için de geçerli. Onun da gidişatının iyi olduğunu görüyorum. 1-2 hazırlık maçında oynattıktan sonra takım antrenmanlarına katılır ve istediğimizi verir diye düşünüyorum. Celustka da uzun süreli bir sakatlık yaşıyor. 2-3 hafta daha oynayamayacağını düşünüyorum. Bu sezon uzun süreli sakatlıklar yaşadık. Salih, Zeki ve Charles’in uzun süreli sakatlıklar geçirip takıma dönmesi durumu var. İnşallah Celustka da eski sağlığına ve fizik gücüne kısa zamanda kavuşur ve takıma döner” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    1. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    2. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    3. NATO savunma bakanları Afganistan'ı..
    4. Terör propagandasından gözaltına..
    5. Sincan Belediye Başkanı Ercan..
    6. Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile..
    7. Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil..
    8. Libya'nın güneyindeki petrol sahasında..
    9. Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde..
    10. Yer altı çöp konteynerine atılan..
    11. İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi
    12. Talasgücü Belediyespor 1 haftalık..
    13. Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı
    14. Tuğrul Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a mesaj
    15. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay..
    16. İşadamı kardeşlere FETÖ’den 7’şer..
    17. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası..
    18. Külliye’de Eskişehir’den özel misafir
    19. Elazığ’da baba-oğlun araçları..
    20. Deliklitaş Gel-Der’den Ataç’a onursal..
    21. Siirt’te HDP’lilerin yürüyüşüne izin..
    22. Camiye giden çocuklara ödül
    23. Adana’da 31 bin öğrenci sportif..
    24. Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanı..
    25. Orta Doğu Zirvesi 2. gününde
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    27. Ankara’da 2. Siber Güvenlik..
    28. ’Vatan aşktan üstündür’ diyerek..
    29. Uluslararası öğrenciler kahvaltıda..
    30. DPÜ ile MEB arasında YÖS iş birliği..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor