Bülent Cevahir'in acı günü - Yeni Malatyaspor oyuncusu Bülent Cevahir'in kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki yeğeni, İzmir'de toprağa verildi



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Bülent Cevahir'in 5 yaşındaki yeğeni Alya Cevahir, İzmir'de toprağa verildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve ameliyatı sonrası yaşama tutunamayan Alya Cevahir için İzmir'in Selçuk ilçesindeki Tahsin Ağa Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Levent ve anne Damla Cevahir, taziyeleri kabul etti. Büyük üzüntü yaşayan Bülent Cevahir'i futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı. Alya Cevahir'in cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.



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