THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Bulaşık makinesine neler konulmamalı?

Bulaşık makinesi hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran pratik bir beyaz eşya... Peki bulaşık makinesine neler konulmaz?

25 Ekim 2018 Perşembe 21:52
Bulaşık makinesine neler konulmamalı?

BU EŞYALARI MAKİNAYA KOYMAYIN!

1- Alüminyum! Tencerenin ya da artık her neyse kabın renginin bozulması bir yana sağlığa da zarar verecek şekilde üst tabakayı soyup üzerinde bırakıyor.

2- Demir döküm kaplar! Demir tencereler ya da demir kaplar kolay oksitlenen malzemelerdir bulaşık makinesi bunu hızlandırır kısaca demir kaplarınızı tencerelerinizi bulaşık makinesinde yıkamayın.

3- Emaye tencereler! Emaye bir kaplama çeşidi aslında emayenin bulaşık makinesinde yıkanması sakıncalı değil ama emaye kaplamalar bulaşık makinesinde çabuk yıpranıyor ömrü kısalıyor alttaki metal sağlıklı değilse ortaya çıkan metal sağlığınıza zarar verebilir.

4 – Yumuşak plastikler- Genel kural şudur içine sıcak bir şey koyamıyorsanız bulaşık makinesine de koymayın! Mataralar, plastik saklama kapları aklınıza pek çok plastik geldi değil mi?

5 – Bıçaklar! Şaşırdınız mı? Özellikle dünya para verip aldığınız şef bıçakları aşçılar bıçaklarına gözleri gibi bakarlar ve bulaşık makinesine konulmasına izin vermezler. Bulaşık makinesinin yüksek ısısı ve uzun süren buhar seansı bıçaklara zarar verir keskinliği sürekli azalan bıçaklarınız varsa sebebi bulaşık makinesidir.

6- Termoslar izoleli kaplar Termos bulaşık makinesinde yıkanmaz!

7- Tahta kaşık kesme tahtası  v.s tahta olan hiç bir mutfak eşyası bulaşık makinesine girmez!

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan müjdeyi verdi! Kararname yakında yayınlanacak
    1. Bakan müjdeyi verdi! Kararname yakında..
    2. Büyük fark! Akhisar ilk yarıda dağıldı
    3. Trump'dan ABD ordusuna talimat!..
    4. Ülke şokta! Askeri konvoya saldırı..
    5. Sinead O'Connor, müslüman oldu! İşte..
    6. Kardeş kıskançlığa karşı anne babalar..
    7. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    8. Bakliyatlarınızı böyle saklayın!
    9. İnternet bağımlılığına dikkat!
    10. Cinayetten gözaltına alınmıştı! Sinema..
    11. Duygusal zeka neden önemlidir?
    12. Perinçek'in tayfasından ülkeyi gerecek..
    13. Balık burger tarifi
    14. Ütü lekesini çıkarmanın püf noktaları..
    15. Kakao yağının bilinmeyen özellikleri
    16. Sonbahar-kış hastalıklarından korunma..
    17. Rusya ve Amerika arasında gerilim..
    18. Gut hastalığına iyi gelen yağlar
    19. Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Bunu..
    20. Antalya-Konya Karayolu trafiğe kapandı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?