Bulaşık makinesine neler konulmamalı?

BU EŞYALARI MAKİNAYA KOYMAYIN!

1- Alüminyum! Tencerenin ya da artık her neyse kabın renginin bozulması bir yana sağlığa da zarar verecek şekilde üst tabakayı soyup üzerinde bırakıyor.

2- Demir döküm kaplar! Demir tencereler ya da demir kaplar kolay oksitlenen malzemelerdir bulaşık makinesi bunu hızlandırır kısaca demir kaplarınızı tencerelerinizi bulaşık makinesinde yıkamayın.

3- Emaye tencereler! Emaye bir kaplama çeşidi aslında emayenin bulaşık makinesinde yıkanması sakıncalı değil ama emaye kaplamalar bulaşık makinesinde çabuk yıpranıyor ömrü kısalıyor alttaki metal sağlıklı değilse ortaya çıkan metal sağlığınıza zarar verebilir.

4 – Yumuşak plastikler- Genel kural şudur içine sıcak bir şey koyamıyorsanız bulaşık makinesine de koymayın! Mataralar, plastik saklama kapları aklınıza pek çok plastik geldi değil mi?

5 – Bıçaklar! Şaşırdınız mı? Özellikle dünya para verip aldığınız şef bıçakları aşçılar bıçaklarına gözleri gibi bakarlar ve bulaşık makinesine konulmasına izin vermezler. Bulaşık makinesinin yüksek ısısı ve uzun süren buhar seansı bıçaklara zarar verir keskinliği sürekli azalan bıçaklarınız varsa sebebi bulaşık makinesidir.

6- Termoslar izoleli kaplar Termos bulaşık makinesinde yıkanmaz!

7- Tahta kaşık kesme tahtası v.s tahta olan hiç bir mutfak eşyası bulaşık makinesine girmez!