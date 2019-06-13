Buket Keskin Görele Belediyespor’da Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Giresun temsilcisi Görele Belediyespor, dış transferde geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Polatlı Belediyespor forması giyen Buket Keskin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Giresun temsilcisi Görele Belediyespor, dış transferde geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Polatlı Belediyespor forması giyen Buket Keskin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Plaj Milli Takımı ile çalışmalarını sürdüren Buket Keskin’inönümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Görele Belediyespor daha önce dış transferde Samsun Gençlikspor’dan Beyza Karaçam, Şeydanur Yolaçan, Veda Nur Başer ve Ayşenur Kara’yı renklerine bağlamış iç transferde de Hande Çifçi ve Merve Bayrak ile yeniden anlaşmaya varmıştı.

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