Bugün Ramazan'ın kaçı? Ramazan'ın kaçındayız?
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bir kısmı geride kaldı. Oruç ve ibadet ayı olan üç ayların sonuncusu bu yıl 13 Mayıs'ta sona erecek. Bayrama yaklaştıkça vatandaşlar Ramazan'ın kaçıncı günü olduğunu sorguluyor. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçı? Ramazan'ın kaçındayız?
Ramazan ayının büyük bir bölümü geride kaldı. Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz? Oruçta kaçıncı günü geride bıraktık?
Bugün Ramazan'ın kaçı?
Ramazan ayının büyük bir bölümü geride kaldı.
Oruç ibadetinin devam ettiği ay boyunca iftar ve imsak vakitleri de her gün farklılık gösteriyor.
Haliyle vatandaşlar da orucun kaçıncı günü olduğunu unutabiliyorlar.
Peki, bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?
Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı.
Bugün yani 2 Mayıs 2021 Pazar günü Ramazan ayının 20. günü
Bu gece itibari ile Ramazan'ın bitmesine 11 gün kaldı.
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Arefe: 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi