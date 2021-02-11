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Ekonomi Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Ekonomi

Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar piyasa durumunu merak ediyor. Güncel döviz kurlarını araştıran vatandaşlar Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte güncel döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-02-11 12:30:00 -
Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Geçtiğimiz günlerde 8 TL’nin üstüne çıkan dolar, büyük bir düşüş yaşayarak 7 TL bandında seyrediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar doları sık sık takip ediyorlar. Peki dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? Suudi Riyali kaç TL oldu?

Güncel döviz kurları

Dolar

ALIŞ: 7,0793 TL

SATIŞ: 7,0834 TL

Euro

ALIŞ: 8,5172 TL

SATIŞ: 8,5235 TL

Sterlin

ALIŞ: 9,7055 TL

SATIŞ: 9,7162 TL

Riyal

ALIŞ: 1,9009 TL

SATIŞ: 1,9035 TL

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