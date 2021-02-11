Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar piyasa durumunu merak ediyor. Güncel döviz kurlarını araştıran vatandaşlar Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte güncel döviz kurları…
Geçtiğimiz günlerde 8 TL’nin üstüne çıkan dolar, büyük bir düşüş yaşayarak 7 TL bandında seyrediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar doları sık sık takip ediyorlar. Peki dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? Suudi Riyali kaç TL oldu?
Güncel döviz kurları
Dolar
ALIŞ: 7,0793 TL
SATIŞ: 7,0834 TL
Euro
ALIŞ: 8,5172 TL
SATIŞ: 8,5235 TL
Sterlin
ALIŞ: 9,7055 TL
SATIŞ: 9,7162 TL
Riyal
ALIŞ: 1,9009 TL
SATIŞ: 1,9035 TL