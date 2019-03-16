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"Bugün de hedefimiz ilk 6 diyoruz"

- Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek:- "Biz sezon başında da aslında hedefimiz ilk 6 dedik, bugün de ilk 6 diyoruz. 34 puandayız ligde hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

16 Mart 2019 Cumartesi 22:31
"Bugün de hedefimiz ilk 6 diyoruz"

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 6 olduğunu söyledi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Gevrek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında gösterdikleri başarıyı ikinci yarıda sürdüremediklerini belirtti.

Kötü gidişatın farkında olduklarını aktaran Gevrek, "Futbol içerisinde iniş çıkışlar vardır. Kötü gidişatın can sıkıcı tarafı uzun sürmesi. Burada çok etken sayabiliriz sakatlıklar, farklı şeyler olabilir ama sonuçta ne olursa olsun bizim kendi açımızdan en kötü 40 puanın üzerinde olmamız lazımdı." diye konuştu.

Önlerindeki maçlara odaklandıklarına dikkati çeken Gevrek, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 9 maçımız var. Biz artık geriye dönmek değil de önümüzdeki 9 maçı nasıl hedefimize ulaşırız konusuna bakıyoruz. Biz sezon başında da aslında hedefimiz ilk 6 dedik, bugünde ilk 6 diyoruz. 34 puandayız ligde hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Kupada yarı final oynuyoruz. Orada da inşallah final oynarız. İki tarafta da hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz. Belki üst üste gelen mağlubiyetler bizde, taraftarlarda, camiada moral bozukluğu oluşturabilir ama bunu hep beraber atlatacağımıza inanıyoruz."

Takımda Ertaç Özbir ile Murat Akça'nın kadro dışı bırakılmasına da değinen Gevrek, bu tür durumların her kulüpte olabileceğini ifade etti.


- "Çok bariz hatalar da yapıldı"


Bir gazetecinin, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçı yöneten Fırat Aydınus'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 30 gün hak mahrumiyeti verilmesinin hatırlatılması üzerine Gevrek, şunları söyledi:

"Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması aslında hata yapmıyor. Sistem doğru bir sistem ama sonuçta bu sistemi kullananlar da insanlar, hakemler. Çok bariz hatalar da yapıldı. Başakşehir'de çok bariz olmayan bir penaltı verildi. Bakın ben şunu söylüyorum o penaltıyı hakem verebilir ama VAR sistemi varken uyarılmıyorsa veya hakem uyarmasına rağmen gitmiyorsa o zaman burada farklı bir şey vardır. Hakeme verilen ceza üzülerek de söylüyorum kendi arkadaşıyla yapmış olduğu kavgadan verilmiş. Bu da bana göre daha büyük bir hata. Yapmış olduğu hatadan dolayı ceza verildiğini görmedik."

Adil Gevrek, A Milli Takım'ın Malatya'da maç yapmasını istediklerini belirterek "Evkur Yeni Malatyaspor ve Malatya olarak burada bir milli maç oynatmak istiyoruz. Bu bizim talebimiz. Hem yönetim olarak hem şehir olarak ve hem de Anadolu takımı olarak burada bir milli maçın oynanması gerektiğini federasyona ve yetkililere söyledik. İnşallah önümüzdeki maçlarda ve bu maçların 1 veya 2 tanesinin burada oynanması lazım." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 22:31
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