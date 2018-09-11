Buğday salatası tarifi
Buğday salatası nasıl yapılır? Buğday salatası yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?11 Eylül 2018 Salı 18:28
MALZEMELER
1 su bardağı aşurelik buğday
1 küçük konserve mısır
2 adet közlenmiş kırmızı biber
2 adet salatalık turşusu
Çeyrek demet maydanoz
Tuz
Kırmızı pulbiber
Zeytinyağı
2-3 yemek kaşığı limon suyu
Nar ekşisi
YAPILIŞI:
Buğdayları bol suda hafifçe patlayıp yumuşayıncaya kadar kadar haşlayın.
Haşlanan buğdayları süzün ve sudan geçirip derin bir kaba alın.
Biberi, turşuyu küp küp doğrayın. Yıkayıp süzdüğünüz maydanozları ince ince kıyıp buğdayların üzerine ekleyin.
Tuz, pul biber, zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini salatanın üzerine ekleyip iyice karıştırın.
Soğuk olarak servis yapın.
Afiyet olsun.
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