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Buğday salatası tarifi

Buğday salatası nasıl yapılır? Buğday salatası yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

11 Eylül 2018 Salı 18:28
Buğday salatası tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

1 küçük konserve mısır

2 adet közlenmiş kırmızı biber

2 adet salatalık turşusu

Çeyrek demet maydanoz

Tuz

Kırmızı pulbiber

Zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı limon suyu

Nar ekşisi

YAPILIŞI:

Buğdayları bol suda hafifçe patlayıp yumuşayıncaya kadar kadar haşlayın.

Haşlanan buğdayları süzün ve sudan geçirip derin bir kaba alın.

Biberi, turşuyu küp küp doğrayın. Yıkayıp süzdüğünüz maydanozları ince ince kıyıp buğdayların üzerine ekleyin.

Tuz, pul biber, zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini salatanın üzerine ekleyip iyice karıştırın.

Soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 18:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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