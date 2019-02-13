Bucaspor’da Levent Eriş dönemi
TFF 3.13 Şubat 2019 Çarşamba 19:05
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor’da teknik direktörlük görevine Levent Eriş getirildi.
Ligde zor günler geçiren ve geçtiğimiz hafta Tolga Doğantez ile yollarını ayıran Bucaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-lacivertliler daha önce kulüpte 2 kez görev yapan Levent Eriş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Eriş; Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve Tolga Doğantez’den sonra bu sezon İzmir temsilcisinin 4. teknik adamı oldu.
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