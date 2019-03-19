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Bucaspor genç yıldız avında

Türkiye 3.

19 Mart 2019 Salı 10:08
Bucaspor genç yıldız avında

Türkiye 3.Lig takımlarından Bucaspor Kulübü öncülüğünde altyapıya yeni yetenekler kazandırmakamacıyla Kütahya’nın Pazarlar, Şaphane ve Simav İlçelerinde futbol kursları açıldı.


Buca sportarafından açılan futbol kurslarına 6-13 yaş grubu çocuklar katılıyor. Simav İlçesinde 60, Şaphane İlçesinde 25 ve Pazarlar İlçesinden 30 öğrencinin katıldığı kurslara büyük ilgi görüyor.


Haftada 2 gün verilen kurslarda futbol kursunun yanında sosyal aktivelerinde yapıldığı belirten Buca spor alt yapı antrenörleri Kemal Şafak Aksu ve Enes Tosun sorumlu olarak görev yapıyor. Amaçlarının Buca spor Akademisineve Türk futboluna yeni yeteneklerin kazandırmak olduğunu belirten Antrenör Kemal Şafak Aksu,“Öğrencilerimiz futbolu öğrenmekte çok istekliler, onlardan memnunum. Aileleri daha heyecanlı. Kursa gelerek çalışmaları izliyorlar. Kursta, çocuklara futbolla ilgili teorik ve pratik bilgiler veriyoruz. Futbolun yanı sıra çocuklar ile birlikte sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Buca Spor Futbol Akademisine ve Türk Futboluna yen yıldızlar kazandırmak istiyoruz. Bu Çerçevede Simav, Şaphane ve Pazarlar İlçelerinde futbol kurusu açtık. Bu üç ilçemizdeki kurslarımızı şehir stadyumunda gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile aynı zamanda gençliğimize de sahip çıkıyoruz ve gençlerimizin yanında oluyoruz.Biz gençlerimize ne kadar değer verirsek bizim de geleceğimizi o kadar iyi olur.Kurslarımıza çok yoğun bir ilgi var.Bizim için seçmelerin iki yönü var. Birincisi yetenekli çocuklarımızı bulmak, İkincisi ise sporun sevgisini çocuklarımıza aşılamak"dedi.


Bucaspor Futbol Kursu’na katılan öğrencilerden İsmail Akkaş ise emeği geçenlere teşekkür ederek, “kurs gününü ve saatinidört gözle bekliyorum. Burada futbol öğreniyorum ve çok eğleniyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:08
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