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Aktüel Bu yöntemi herkes bilmez! İşte güllacı güllaç yapan detay
Aktüel

Bu yöntemi herkes bilmez! İşte güllacı güllaç yapan detay

Pastane usulü güllaç tarifi merak ediliyor. Güllaç yapımının en önemli püf noktası şekerin iyice erimesi. Peki pastane usulü güllaç nasıl yapılır? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-10-20 13:43:00 -
Bu yöntemi herkes bilmez! İşte güllacı güllaç yapan detay

Güllaç akşam oturmalarımızın vazgeçilmez tatlısı. Peki pastane usulü güllaç nasıl yapılır? İşte cevabı...

Güllaç için malzemeler

1,5 litre süt

1 su bardağı şeker

10 adet güllaç yaprağı

2 çorba kaşığı gül suyu

1 su bardağı ceviz içi

Üzeri için

Yarım su bardağı file Antep fıstığı

1 su bardağı nar

Yapılışı

Öncelikle sütü derin bir tencereye koyup kaynama sıcaklığına ulaşıncaya dek ısıtın.

Hafifçe kaynamaya başladıktan sonra altını söndürüp şekeri ilave edin ve tamamı eriyene kadar iyice karıştırın.

Şeker eridikten sonra içine gül suyunu da ekleyin ve tekrar karıştırın.

Dikdörtgen biçimindeki tepsinin tabanına sütten bir kepçe kadar yayın.

Güllaç yapraklarını iri parçalar halinde kırın ve tepsiye yerleştirin.

Üzerine kepçe ile her tarafı ıslanacak biçimde süt dökün ve bir kat daha güllaç koyun.

Arasına ceviz içi serpip bir kat daha güllaç yaprağı, süt, ceviz içi sıralamasına devam edin.

En son güllaç yapraklarını yerleştirip kalan sütü üzerine gezdirin.

Güllacınızı oda sıcaklığında 1-2 saat kadar bekletip sütünü iyice çekmesine izin verin.

Daha sonra geniş kareler halinde tatlınızı dilimleyin. Her bir dilimin üzerini nar ve file bademle ya da damak tadınıza ve mevsime uygun farklı meyvelerle süsleyin.

Güllacınızı mutlaka buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

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