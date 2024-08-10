Bu yiyecekler buzdolabını hem bakteri yuvasına çeviriyor hem de...

Evde belki de hiç kapanmayan beyaz eşya buzdolapları. Ancak bu hayati öneme sahip cihazları kullanmanın bazı püf noktaları var. Farklı alanlarda uzmanlaşmış doktorlar buzdolabına konulması gereken yiyecekleri açıkladı ve bu beyaz eşya ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Yiyeceklerin bozulmaması için saklandığı buzdolapları aslında gıda zehirlenmesinin önüne geçen en önemli beyaz eşya.

Alerji uzmanı Evgenia Parshina da burada yiyecek saklama kurallarından bahsetti.

Parshina'ya göre buzdolabında uygun saklamalar yapmak şart çünkü birçok farklı bakteri çoğalabiliyor.

Çoğu ise yiyeceklerden veya kirli yiyecek ambalajlarından geliyor.

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BUZDOLABINDA HANGİ BAKTERİLER VAR?

Özellikle salmonella, clostridia, listeria ve E. coli gibi bakteriler buzdolabında konuşlanıyor.

Bu bakteriler genellikle çiğ et, kümes hayvanları, yumurta, deniz ürünleri, pastörize edilmemiş süt, yıkanmamış taze sebzeler ve dondurma dahil süt ürünlerinde bulunuyor.

SEBZE VE MEYVELER AYRI SAKLANMALI

Beslenme uzmanı Yulia Buryakova da buzdolabındaki sebze ve meyvelerin ayrı saklanması gerektiğini tavsiye etti.

Ayrıca meyve ve sebzelerin bozulmasına katkıda bulunan yoğuşma oluştuğundan plastik poşetlerin kullanılmaması gerekiyor.

EKMEK BUZDOLABINDA MI SAKLANMALI?

Gastroenterolog Ekaterina Kashukh ise ekmeği buzdolabında ve derin dondurucuda saklamanın yararlı olup olmadığını anlattı.

Ekmeğin dondurucuda beş aya kadar saklanabileceğini söyledi.

Buzdolabında saklanacaksa bir beze veya kağıda sarılmalı.

Ancak bu yöntemin bir dezavantajı var: nemden yoksun kalan ekmek hızla bayatlaşır ve tadı azalır.

ODA SICAKLIĞINDA İKİ SAATTEN FAZLA BEKLETMEYİN

Doktor Svetlana Sheveleva ise pişirilmiş olsun veya olmasın herhangi bir yiyeceğin oda sıcaklığında iki saatten fazla bırakılamayacağını açıkladı.

Yiyeceklerin iyi soğutulması gerektiğini, çorbaların ve hazırlanan ana yemeklerin açık bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Aksi takdirde işlenmemiş et gibi diğer gıdalardan istenmeyen bakterileri alabilirler.

Parshina'ya göre ürünler ambalaj üzerinde belirtilenden daha uzun süre saklanmamalı.

Artan yiyecekler 48 saat içinde tüketilmeli, ev yapımı yiyecekler ise hazırlandıktan sonra en geç 72 saat içerisinde tüketilmeli.