  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bu yıl dünyada en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi
Aktüel

Bu yıl dünyada en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:30:05 -
Bu yıl dünyada en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi

ANKARA (AA) - Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2020'de en fazla gazeteci cinayetinin Meksika'da işlendiğini bildirdi.

Guardian gazetesinin haberine göre, CPJ, 2020'deki gazeteci cinayetlerinin ele alındığı rapor yayımladı.

Raporda, Meksika'nın 2020'de medya çalışanları için en tehlikeli ülke olduğu, yıl boyunca 9 gazetecinin cinayete kurban gittiği belirtildi.

Meksika'da son 10 günde 3 gazetecinin vurularak öldürüldüğü vurgulanan raporda, ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısının 120'ye çıktığı kaydedildi.

Raporda, gazeteci cinayetlerinin sadece savaş ve çatışma yaşanan ülkelerde görülmediğine de işaret edildi.

CPJ Meksika temsilcisi Jan-Albert Hootsen, "Meksika, basın özgürlüğü konusunda çok yönlü bir kriz yaşıyor. Son birkaç yılda durum giderek daha da kötüleşti ve 2020 yılı Meksika'daki gazeteciler için korkunç şekilde sonuçlandı. Kriz esas olarak cezasızlıktan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Meksika'dan sonra en çok gazeteci cinayetinin Afganistan ve Filipinler'de işlendiği, gazeteci cinayetlerine ilişkin davaların yüzde 90'ının sonuçlanmadığı vurgulandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!
Sağlık

Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!

Zorunlu aşılarla birlikte endişeli vatandaşların bu aşıyı yaptırmamasıyla büyük bir kaosa neden olacağı tahmin edilirken aşılarla ilgili şüp..
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı
Dünya

Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Katar'a karşı operasyo..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay