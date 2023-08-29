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Gündem Bu rahatlık uyuyan 'adalet'ten geliyor! Gündüz vakti bakın neler yaptılar
Gündem

Bu rahatlık uyuyan 'adalet'ten geliyor! Gündüz vakti bakın neler yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-08-29 14:46:00 -

Başakşehir’de gündüz vakti lüks bir aracı gözlerine kestiren hırsızlar kapıyı açtıktan sonra araç içerisinde bulunan hayalet ekran diye adlandırılan sistemi sökerek çaldı. Hırsızlık anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean görüntülenirken aynı yöntemle Arnavutköy, Sultangazi ve Bağcılar ilçesinde de hayalet ekran çalınmıştı. Vatandaşlar, yetersiz cezalardan dert yandı.

Başak Mahallesi Asude Sokak'ta park halinde olan bir lüks aracı gözlerine kestiren hırsızlar aracın yanına yaklaştı.

Otomobilin içerisinden inen kapüşonlu 2 hırsız lüks aracın kapısını açıp içerisine girdikten sonra hayalet ekran diye adlandırılan sistemi sökerek çaldı.

Hırsızlık anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken hırsızların kendi otomobillerine binerek kayıplara karıştığı görüldü.

Gündüz vakti olmasına rağmen rahat bir şekilde yapılan hayalet ekran hırsızlığı geçen hafta Arnavutköy, Sultangazi ve Bağcılar ilçesinde de aynı yöntemle yapılmıştı.

Cezalar yetersiz!

Hırsızların gündüz vakti kimseye aldırış etmeden yaptıkları soygunun yetersiz cezalardan kaynaklandığını belirten vatandaşlar uyuyan 'adalet' sistemine tepki gösterdi.
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