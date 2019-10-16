Bu nasıl önerge! CHP, Mehmetçik’in sağlığı için alınan tedbirlerden rahatsız!

yeniakit.com.tr CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, 24 Eylül 2019 tarihinde, Barış Pınarı Harekatı gündeme geldikten sonra, bakanlığın Mehmetçik için sınırda aldığı sağlık önlemleriyle ilgili TBMM’ye soru önergesi verdiği ortaya çıktı. Kılıç’ın, soru önergesinde, devletin sır gibi saklanan bilgileri açıklamasını istediği ve alınan tedbirlerle ilgili eleştirel üslup kullandığı belirlendi. Aynı zamanda CHP’li vekilin, ileride alınacak tedbirlerin de açıklanmasını istediği görüldü.

Beyin ve sinir cerrahı, göğüs cerrahı, kalp damar cerrahı, plastik cerrahı ve genel cerrah hekimlerinin, sınır birliklerinde görevlendirildiğini belirten Sevda Erdan Kılıç, aynı zamanda 80 bin askerin operasyon için emir beklediği iddialarını da önergesine ekledi.

Tedbirlerden rahatsız oldu, açıklama istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplamasını istediği 8 soru yönelten Kılıç’ın, önergede sıraladığı sorular şu şekilde:

-Suriye’nin sınır hattında neler olmaktadır? Yaşanan gelişlmeler hakkında devlet yetkilileri bir açıklama yapmayı düşnmekte midir?

-Sınır hattında ne kadarlık askeri araç, iş makinesi ve konteyner gönderilmiştir?

-Sınırda 80 bin askerin bulunduğu iddiası doğru mudur?

-Kıbrıs Barış Harekatına 40 bin askerin katıldığını ve Suriye operasyonunun bu sayının iki katı olan 80 bin askerle yapılacağını gözönüne aldığımızda, bu durum, yapılacak olanın operasyondan daha öte bir durum olduğunu ortaya koymakta mıdır?

-Şanlıurfa ve Mardin’e kaç tane hekim gönderilmiştir? Diğer sınır illerine de gönderilecek midir?

-Sınır hattında sahra hastaneleri kurulmuş mudur?

-Sınır karakollarının hepsinde ambulans bekletileceği bilgisi gerçeği yansıtmakta mıdır?

-Hükümetin sınır hattında yaşanan gelişmeler hakkında TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendirmesi düşünülmekte midir?