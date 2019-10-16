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Bu nasıl önerge! CHP, Mehmetçik’in sağlığı için alınan tedbirlerden rahatsız!

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, Barış Pınarı Harekatı’ndan günler önce, Mehmetçik’in sağlığı için alınan önlemlerle ilgili eleştirel dille soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:01
Bu nasıl önerge! CHP, Mehmetçik’in sağlığı için alınan tedbirlerden rahatsız!

 yeniakit.com.tr  CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, 24 Eylül 2019 tarihinde, Barış Pınarı Harekatı gündeme geldikten sonra, bakanlığın Mehmetçik için sınırda aldığı sağlık önlemleriyle ilgili TBMM’ye soru önergesi verdiği ortaya çıktı. Kılıç’ın, soru önergesinde, devletin sır gibi saklanan bilgileri açıklamasını istediği ve alınan tedbirlerle ilgili eleştirel üslup kullandığı belirlendi. Aynı zamanda CHP’li vekilin, ileride alınacak tedbirlerin de açıklanmasını istediği görüldü.

Beyin ve sinir cerrahı, göğüs cerrahı, kalp damar cerrahı, plastik cerrahı ve genel cerrah hekimlerinin, sınır birliklerinde görevlendirildiğini belirten Sevda Erdan Kılıç, aynı zamanda 80 bin askerin operasyon için emir beklediği iddialarını da önergesine ekledi.

Tedbirlerden rahatsız oldu, açıklama istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplamasını istediği 8 soru yönelten Kılıç’ın, önergede sıraladığı sorular şu şekilde:

-Suriye’nin sınır hattında neler olmaktadır? Yaşanan gelişlmeler hakkında devlet yetkilileri bir açıklama yapmayı düşnmekte midir?

-Sınır hattında ne kadarlık askeri araç, iş makinesi ve konteyner gönderilmiştir?

-Sınırda 80 bin askerin bulunduğu iddiası doğru mudur?

-Kıbrıs Barış Harekatına 40 bin askerin katıldığını ve Suriye operasyonunun bu sayının iki katı olan 80 bin askerle yapılacağını gözönüne aldığımızda, bu durum, yapılacak olanın operasyondan daha öte bir durum olduğunu ortaya koymakta mıdır?

-Şanlıurfa ve Mardin’e kaç tane hekim gönderilmiştir? Diğer sınır illerine de gönderilecek midir?

-Sınır hattında sahra hastaneleri kurulmuş mudur?

-Sınır karakollarının hepsinde ambulans bekletileceği bilgisi gerçeği yansıtmakta mıdır?

-Hükümetin sınır hattında yaşanan gelişmeler hakkında TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendirmesi düşünülmekte midir?

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:01
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. soru önergesi

YORUM YAZ

  • kiokio11 dk önce
    cehape cenabet partidir,alkolden ve zinadan ortaya çıkan beyni uyuşmuş ce...bire partidir cehapa...vatan hainidir, İ bir iki kriteri vardır,alkollik olacaksın,çıplaklığı savunacak,İslamiyet düşmanı olacak,kendini ari üstün insan ırkl göreceksin,,faşsit bir partidir cehapa,terör yandaşıdır cehapa
  • bhjkbhjk12 dk önce
    bu soruları öğrenip teröristleremi bildirecek bu sorunlar gizli sorulardır bu sorular asla açıklanmamalı chp sözde milletin menfatine yönelik kendince birrşeyler apmaya çalışıyor ama bu sorular sanki teröristlerin soracağı sorular
  • Ke-mal Ke-mal 12 dk önce
    CHP yi bitirmeden yaptıgınız her hayırlı iş BOŞUNA !
  • LiberoLibero13 dk önce
    Kim adına soruyor....bunları PKK kılarda merak ediyorlardı..zamanlamaya bak ...manidar... Allah yavrularımıza kuvvet versin inşallah., teröristlere destek verenleri ve işbirlikçilerini helak etsin..
  • Ke-mal Ke-mal 13 dk önce
    Akp nin gücü nedense chp ye yetmiyor bir türlü.hani iş bankası hazineye verilecekti ?
  • BilalBilal18 dk önce
    Chp nin derdi yine ypg pkk ya kol kanat cikma pesinde ,sezgin tanrikulun,gursel tekin nin daha 1 hafta once dediklerin ispatidir nekadar sehit duserse chp okadar terore yardim etmis olur
  • ahmetahmet19 dk önce
    Burada, bu birlik olmamiz gereken zamanlarda siyaset yapan gazeteciler serefsizlerin serefsizidir, sizin gibi gazeteciler lanet olsun, ulenn siz aksam nasil coluk cocugunuzun yüzüne bakiyorsunuz
  • SahinSahin23 dk önce
    Haaa chp,ye söylemissin ha israile.hic bir fark yok.Allah chp,ye oy verenleri islah etsin yok islah olmucaklarsa kahretsin

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