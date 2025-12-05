Bu nasıl kadın? Mahkemelik olduğu adamın evini basıp 17 yerinden bıçakladı

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde yaşanan olayda Tuğçe Y.(30), aralarında bulunan husumetten dolayı mahkemelik olduğu Mahmut N.'nin konuşmak için evine gitti. Burada çıkan tartışmada Mahmut N.(35) 17 yerinden bıçaklandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut N., tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y.'yi (25) gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti. Tuğçe Y., Mahmut N.'nin kendisi ile barışmak istediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için evine gittim. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Elindeki bıçağı almak isterken elimden ve kolumdan bıçakla yaralandım. Kendimi korumak için bıçağı elinden alınca olay oldu" dedi.

Sefa Y. ise kendisinin yaralama olayı ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın ile kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.