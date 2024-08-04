Bu müze merak uyandırıyor! Fatih Sultan Mehmet merak edilen hayatı

İstanbul'u fethederek çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet'in hayatına dair 77 eserin sergilendiği "Fatih Sultan Mehmet Sergisi" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde büyük ilgi görüyor. İstanbul'un fethedilişinin 571'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda "Fatih Sultan Mehmet Sergisi" vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Sergide, Fatih Sultan Mehmet'in kılıcından giydiği zırhlı gömleğe, kullandığı kaftanlardan beratlarına kadar 77 eser sergileniyor.

Eserler arasında Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu düşünülen ve üzerinde çeşitli çizimlerin yer aldığı çocukluk defteri, İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun yaptığı ve Fatih Sultan Mehmet'in at üstünde İstanbul'a girişini gösteren resim de yer alıyor. Zonaro'nun, kendisini Fatih'in sol yanında elinde tüfek tutan Osmanlı askeri olarak gösterdiği resim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sergide Haliç zinciri, fermanlar ve en önemli eserler arasında Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği zaman üstünde bulunduğu söylenen kaftan ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Sergide, Fatih Sultan Mehmet'in madalyonu; altın, gümüş ve bronz sikkeler, dönemin alimlerinin yazma eserleri, Fatih Sultan Mehmet'in hazırlattığı Ayasofya Vakfiyesi ile "Avni" mahlasıyla yazdığı şiirlerinden oluşan Divan-ı Avni eseri de bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kurumsal İletişim Müdürü Berk Çelebi İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Serginin 29 Mayıs tarihinde İstanbul'un Fetih'in 571'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelebi, Eylül sonuna kadar ziyaretçilere açık olacağını belirtti. Sergide 77 eserin sergilendiğini ifade eden Çelebi, “Bu eserlerin çoğu Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Saraylar ve Harbiye askeri müzesinden geldi. Sergi kronolojik olarak sıralandı. Bu sıralamada Fatih Sultan Mehmet'in ilk önce çocukluk hayatıyla başlıyoruz. Daha sonra ise kendi dönemlerinde alimlerin kitaplarıyla devam edip, o dönem giymiş olduğu gömleği görüyoruz. Sergide ilgi çekecek eserler yer alıyor ve bunların çoğu ilk defa bu sergide yer alıyor. Fatih döneminde sergilenen madalyon, Fatihin kılıcı, Ayasofya vakfiyesi, Haliç zinciri, Fatih'in eşlerinin mektupları, kendi mektupları, fermanlar ve bir diğer önemli eser ise Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde üstünde olduğu söylenen kaftan yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Tatilden dolayı yaz aylarını normalde sakin geçirdiklerini söyleyen ama sergiye vatandaşların büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Çelebi, “Eserlerin ilk defa böyle toplanması insanların beğenisini alıyor. Özellikle farklı eserlerin yer alması insanların bakış açısını ve Fatih hakkında bilgileri daha artırmayı hedefledik. Özellikle Fatih'in entelektüel yapısını da ortaya koyma çalıştık” şeklinde konuştu.