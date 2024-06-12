  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
list-style-type: decimal;
Gündem Bu mesaja inanmayın! Vicdansızlar tüm hesaplarınızı boşaltabilir
Gündem

Bu mesaja inanmayın! Vicdansızlar tüm hesaplarınızı boşaltabilir

Yeniakit Publisher
2024-06-12 18:59:00 - 2024-06-12 19:09:11
Bu mesaja inanmayın! Vicdansızlar tüm hesaplarınızı boşaltabilir

Siber dolandırıcılıkta yen, bir yöntem daha ifşa oldu.

Dolandırıcıların hedefinde bu sefer de kripto cüzdanı olan vatandaşlar yer alıyor.

Dijital dolandırıcılıkta alınan önlemlere ve yapılan operasyon üstüne operasyonlara rağmen dolandırıcılar durmayarak yeni yöntemler keşfediyor.

Kriptoda kolay para peşinde koşanları dolandırıyorlar!

Bireysel olarak alınan tüm önlemlere rağmen buldukları yeni yöntemler ile akıllara durgunluk veren dijital dolandırıcılar bu defa gözünü kripto işleri ile uğraşan vatandaşlara dikti.

Popüler kripto uygulamasının ismini vererek güven veren, MASAK adını kullanarak ise korku veren dolandırıcılar mesajlaşma yolunu kullanıyorlar.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlara yollanan mesajda “MASAK tarafından varlıklarınız kısıtlanmıştır. Kısıtlamanızı kaldırınız” diyerek bir URL adresi veriliyor. Bir anlık korkuya kapılan vatandaşlar ise biriktirdikleri veya yatırdıkları varlıklarının çöp olmaması için belirtilen adrese tıklıyorlar.

Adrese tıklayan vatandaşlar dolandırıcıların ağına düşmüş oluyor. Tıklanıldığında tüm varlıkları bir anda buhar olan kurbanlar, başlarına ne geldiğini anlayana kadar iş işten geçmiş oluyor.

Adı kullanılan şirketten açıklama geldi!

Bazı kullanıcılar kendilerine gelen bu mesaja tıklamadan, firmaya ulaştı. Firma tarafından, şu cevap verildi:

“Böyle bir uygulamamızın olmadığını belirtmekle beraber ilgili mesajın tarafımızdan gönderilmediğini de bilginize sunmak isteriz. Kullanıcılarımıza sadece talepleri doğrultusunda SMS göndermekteyiz, kullanıcılarımızın dışında SMS gönderimi sağlamamaktayız.

Bu tür kısa mesajlar, Binance hesabınızın olma olasılığı düşünülerek kötü niyetli kişiler tarafından (oltalama diye bilinir) hesabınızı ele geçirmeye yönelik olarak gönderilmektedir. Lütfen bu mesajlardaki linklere tıklamayınız ve herhangi bir bilginizi girmeyiniz.

Ayrıca, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na kişisel verilerinizin (KVKK ihlali) paylaşılmış olması hakkında şikayette bulunmanızı şiddetle tavsiye ederiz.”

34 ilde dev operasyon: "Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı
34 ilde dev operasyon: “Sibergöz-40” operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı

Gündem

34 ilde dev operasyon: “Sibergöz-40” operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı

‘Sibergöz-41’ operasyonlarında bahis şebekesi çökerildi
‘Sibergöz-41’ operasyonlarında bahis şebekesi çökerildi

Gündem

‘Sibergöz-41’ operasyonlarında bahis şebekesi çökerildi

Siteye girenler şaşırdı! İnternetin dev arşivine siber şok
Siteye girenler şaşırdı! İnternetin dev arşivine siber şok

Teknoloji

Siteye girenler şaşırdı! İnternetin dev arşivine siber şok

"Sibergöz-43" Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı
“Sibergöz-43” Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

Gündem

“Sibergöz-43” Operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

14 ilde "SİBERGÖZ-44" operasyonları: 107 kişi yakalandı
14 ilde “SİBERGÖZ-44” operasyonları: 107 kişi yakalandı

Gündem

14 ilde “SİBERGÖZ-44” operasyonları: 107 kişi yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23