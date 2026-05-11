Bu mangala talep arttı! Piknik yasağı mangal alışkanlığını değiştirdi

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla mangal sezonu için beklenti başladı. Piknik alanlarındaki kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların balkon tipi tüplü mangallara yöneldiğini belirten esnaf, fiyatların 300 TL’den başlayıp 8 bin TL’ye kadar çıktığını söyledi.

Eskişehir’de mangal sezonu öncesi satışlar henüz beklenen hareketliliğe ulaşmasa da vatandaşların tercihleri değişmeye başladı. Uzun yıllardır geçimini mangal ve soba satışından sağlayan Gökhan Duru, havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla piyasadaki son durumu değerlendirdi. Mevcut satışların durgun seyrettiğini dile getiren Duru, piknik yasağı sebebiyle değişen mangal alışkanlıklarından bahsederek Nisan ayı sonu ve Mayıs başı itibarıyla işlerin hareketlenmesini öngördüklerini de belirtti.

 

“Balkon tipi tüplü mangallar ilgi çekiyor”

Gökhan Duru, geçtiğimiz sene gelen piknik alanlarındaki yasaklar sebebiyle vatandaşların alışkanlıklarının değiştiğini belirtti. Tüplü mangallara olan ilginin arttığını, aynı zamanda da her bütçeye uygun ürün bulunduğunu vurgulayarak fiyat aralıkları hakkında bilgi veren Duru, "Normalde mangal denince akla kömürlü mangal gelirdi. Ancak artık piknik alanlarındaki kısıtlamalar nedeniyle evlerde ve balkonlarda kullanılan tüplü mangallara talep arttı. Şu an en çok tercih edilenlerin arasına tüplü mangallar girdi. Mangal fiyatlarımız ise 300 liradan başlıyor, 8 bin liraya kadar çeşitlerimiz mevcut. Kışın ise genellikle soba satışlarımız daha hareketli oluyor. Sobalarda ise fiyatlar 4 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

 

Soba kullanıcısı azaldı

Doğalgaz kullanımı nedeniyle şehir merkezinde soba talebinin azaldığını ifade eden esnaf Gökhan Duru, satışların hobi bahçelerine yönelik olduğunu belirtti. Satışların artmasını umut eden Gökhan Duru, "Soba satışları pandemide artmıştı ancak hobi bahçeleriyle ilgili belirsizlik süreci yavaşlattı. Şehir merkezinde artık kullanıcı pek kalmadı, herkes doğalgaz rahatlığını tercih ediyor. Satışlar daha çok kırsal bölgelere ve hobi bahçelerine yönelik oluyor. Eğer hobi bahçeleriyle ilgili süreç netleşirse satışların yeniden yükselmesini umut ediyoruz." diye konuştu.

