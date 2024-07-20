Bu kan, o kan değil miymiş? 15 Temmuz'un AK Parti için 'taze kan' işlevi gördüğüne dair hiçbir veri yok elimizde

Hüseyin Besli, 15 Temmuz darbe girişiminin AK Parti için taze kan işlevi görmediğini yazdı. Besli, bu olayın toplum tarafından unutulduğunu belirtti. Akşam gazetesi yazarı Besli, şehitlerin ve gazilerin yeterince anılmadığını vurguladı. Besli, şunları kaydetti:

"İbni Haldun'un meşhur 'taze kan' metaforunu büyük çoğunluk mecaz olarak okurken;

Bir kısım insanlar ise literal/lafzi bir okumayla; Üstad kan diyorsa o kandır işte, damarlarımızdan akan kan... demişlerdir.

Devletin/organizmanın ömrünü uzatacak, yeniden dirilmesine vesile olacak kanın damardan akması savaş yoluyla olur... onlara göre.

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15 Temmuz hain darbe girişimi atlatıldıktan, büyük travmanın yıkıcı etkisi nispeten azaldıktan, şaşkınlığımız yavaş yavaş yerini sükûnete terk etmeye başladıktan, şehitlerimize ve gazilerimize karşı ertelenemez görevlerimizi/sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra;

Çok düşündüm;

Acaba 252 şehitten ve binlerce yaralının damarlarından dökülen kan;

Ak Parti için, dolayısıyla Türkiye için 'taze kan' olacak mı... diye.

Çünkü her şey Üstad'ın çerçevesini çizdiği modele uygun görülüyordu.

Ne diyordu Üstad; bir kez daha hatırlayalım:

Devletlerin ömrü dört safhadan oluşur. (Doğum, büyüme, yaşlanma, ölüm.) Bu dört merhalenin süresi 120 yıldır... (Bugün baktığımız yerden rahatlıkla söyleyebiliriz ki; 120 yıl sembolik/farazi bir şeydir) Sonra da ilave eder; bu mahdut/belirlenmiş ömür kesin ve kat'i değildir. Şayet sisteme taze kan girerse bu ömür uzar...

Aradan sekiz yıl geçti.

Geriye dönüp baktığımızda;

15 Temmuz'un Ak Parti için 'taze kan' işlevi gördüğüne dair hiçbir veri yok elimizde.

Yani 15 Temmuz anlık bir şeymiş sanki, olmuş ve bitmiş...

Baksanıza; aradan bunca yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz'un ne bir şiiri ne romanı ne destanı yazıldı ne de doğru dürüst, eli ağzı düzgün bir filmi çekildi...

Toplum neredeyse 15 Temmuz 2016'yı unuttu. Burada Tacettin Kutay'a kulak verelim istersiniz:

"Çevrenize bir bakınız ve üzerinden henüz on sene geçmemiş o büyük hadisenin kim tarafından nasıl yad edildiğine bir bakınız. Kanları sayesinde iyi-kötü, kör-topal siyaset yapan politikacıları, orada burada komisyon kovalayan iş takipçilerini, parkta çocuğunu sallayan anneyi, manavda domates seçen amcayı gözlemleyiniz. Çevrenizdeki pek çok kişinin dünyasında 15 Temmuz'a ait herhangi bir hatıra almadığını, şehit ve gazilere karşı herhangi bir minnet taşımadıklarını göreceksiniz..."

Kuşkusuz, genelleme yapmak, 85 milyonun tamamını aynı yere koymak doğru değildir. 15 Temmuz'u hala capcanlı yaşatan vatan evlatları vardır. En azından şehitler söz konusu olduğunda hepimiz lal oluruz. Ancak Tacettin'in baktığı yer de bizim dünyamızdır...

Ak Parti'yi ve bugün geldiği yeri anlamaya çalışırken; bir de buradan bakmakta fayda vardır, diye düşünüyorum..."