Bu kan grubuna sahip insanlar daha fazla yaşıyor!

İngiltere'de kan gruplarıyla ilgili yapılan bir araştırmada kan gruplarının uzun yaşamada etkili olduğunu ortaya çıkardı. Kan gruplarının ömür üzerindeki etkisi bulundu. İşte o araştırmanın sonuçları...

Kan grubu, bir kişinin kırmızı kan hücrelerinde bulunan belirli proteinler ve antijenlerin kombinasyonunu tanımlayan bir özellik olarak biliniyor. Kan grupları insanların kırmızı kan hücrelerinde bulunan belirli protein ve antijen kombinasyonlarını ifade ediyor. İnsanların genellikle A, B, AB veya O olmak üzere dört temel kan grubu vardır. Bu gruplar, ABO kan grubu sistemine göre belirlenir.

Kan Grubu A: A antijeni bulunan ve anti-B antikorlarına sahip olan kişilerdir. Kan Grubu B: B antijeni bulunan ve anti-A antikorlarına sahip olan kişilerdir.

Kan Grubu AB: Hem A hem de B antijenlerine sahip olan ve herhangi bir anti-A veya anti-B antikoruna sahip olmayan kişilerdir.

Bu nedenle, AB kan grubu evrensel alıcı olarak bilinir.

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Kan Grubu O: Ne A ne de B antijenine sahip olan ancak her iki antikor tipine karşı da antikorlara sahip olan kişilerdir. O kan grubu evrensel verici olarak bilinir.

Kan grupları, kan transfüzyonları, organ nakilleri ve bazı genetik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, bir kişinin kan grubu belirliyor ve bu nedenle acil bir transfüzyon gerektiğinde hızlı bir şekilde uygun kanı bulmaya yardımcı oluyor.

Uzun süredir İngiltere'de yapılan bir araştırma kan gruplarıyla ilgili yeni bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonucuda 100 yaşına kadar yaşayan uzun ömürlü kişilerin bu kan grubuna sahip olduğu ortaya çıktı.

Kan grubunun yaşam süresi üzerindeki etkisi uzun bir zamandır bilim insanlarının ilgisini çeken bir konu haline geldi. Gerçekleştirilen son araştırmalar, kan gruplarının yaşam süresi üzerinde belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya çıkardı.

0 KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLER DAHA FAZLA YAŞIYOR

Gerçekleştirilen çalışmalarda, A, B, AB ve 0 kan grupları arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda en uzun ömürlü kan grubunun 0 kan grubuna sahip insanlar olduğu belirlendi.

Tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın nedeninin kan grupları olabileceği aktarılan araştırmada, 0 kan grubunun genel olarak en sağlıklı kan grubu olduğu ifade edildi. İngiltere’de gerçekleştirilen yeni bir araştırmada ise kan gruplarıyla hastalıklar arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın nedeninin kan grupları olabileceği aktarıldı.