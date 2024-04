Bu ikiliyi hatırladınız mı? Satın almak için harekette geçti! Bakın ne yapacaklar!

Andres Iniesta ve Bojan Krkic'in Danimarka takımı Helsingör'ü satın almak için görüşmelere başladığı ve bu operasyonun ikiliye 2 milyon Euro'ya mal olacağı ileri sürüldü.

Barcelona'nın eski yıldızları Andres Iniesta ve Bojan Krkic'in, Danimarka 2. Lig takımı Helsingör'ü satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Tipsbladet'in haberine göre; Danimarka kulübünün yetkilileriyle yapılan müzakereler ileri bir aşamaya gelindi.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Haberde; Iniesta'nın, ortağı Joel Borras ile birlikte kurduğu ve Krkic'in de dahil olduğu global bir spor, eğlence ve pazarlama şirketi olan NSN'nin (Never Say Never), Helsingör'ü satın almaya çok yakın olduğu ifade edildi.

2 MİLYON EURO

İkilinin kulübün yaklaşık yüzde 85'ini alacağı, takımın mevcut sahibi olan Bo Bay Hougaard'ın ise kalan yüzde 15'i elinde tutacağı ileri sürüldü. Bu satın almanın yaklaşık 2 milyon Euro'ya gerçekleşeceği öğrenildi

Andres Iniesta uzun yıllar forma giydiği Barcelona'dan 2018 ayrılmış ve Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olmuştı. 39 yaşındaki futbolcu kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates Club takımında devam ediyor.

Bojan Krkic ise Barcelona'da birlikte forma giydiği Iniesta ile Vissel Kobe'de de buluşmuş ve kariyerini geçen yıl Japom kulübünde noktalamıştı.