Bu hafta sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu?
Sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın süredir bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vakaların arttığı süreçte tedbirler sıkılaşırken, vakalarda yaşanan düşüşle kısıtlamalar da gevşetiliyor. Düşen vakaların yanı sıra aşılamadaki hız da sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki soruların sıklaşmasına yol açtı. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı son mu?
Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından bulaş zincirinin kırılması için birçok tedbir uygulanmaya başladı. Uzun süredir ülkemizde hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulanıyor. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
Bu hafta sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu?
Hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ayrıca cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar Pazar günü yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. 21 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Söz konusu açıklamada sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin ifadelerin de yer alması bekleniyor.