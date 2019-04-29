Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Süper Lig 30. Hafta maçları ve maç sonucları ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Süper Lig 31. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 30. Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk umutlarını artırdı. Sezon sonunda şampiyon kim olacağı büyük merak konusu olurken, Süper Lig 31. Hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var? Sorusu da sorulmaya başlandı.

Beşiktaş şampiyonlukta ben de varım dedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk umutlarını artırdı. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikten sonra Beşiktaş, 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.MKE Ankaragücü, 3 maç sonra ligde yenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikten sonra oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş karşılaşmasından 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 14. yenilgisini alan MKE Ankaragücü, 36 puanda kaldı. Ankaragücü karşısında Burak Yılmaz (2), Vida ve Ljajic’in golleriyle 4-1 kazanan Beşiktaş, lider Başakşehir’le arasındaki puan farkını 3’e indirirken siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluğu getirecek hesaplamaları adeta hesap makinesiyle yaptı.

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 3 puan alır ve kalan haftalarda puan kaybetmez ve Başakşehir kalan maçlarında 1 mağlubiyet alırsa, 3 takımın ligi aynı puanda bitirme ihtimali ortaya çıkacak. 3 ekibin ligi aynı puanda tamamlaması durumunda ise Beşiktaş 3’lü averajda rakiplerine üstünlük kurduğu için ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

Başakşehir’e ne oldu?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, Göztepe’nin mücadeleyi hakkıyla kazandığının altını çizerek, “Özellikle 4-5 hücum organizasyonuna sadık olacaktık. İlk yarı oyun organizasyonuna sadık kaldık. Topa sahip olduk. Yakaladığımız, attığımız, VAR’dan iptal olan pozisyonlar var. İkinci yarı santrforlar oyunun içindeydi. İkinci yarı duygularıyla hareket den takım vardı. Rakibe fazla geçiş verdik. Oyun organizasyonlarını kullanmadık. Tem tersi olması, daha fazla oyun içinde olmamız gerekiyordu. Göztepe hakkıyla kazandı. Biz yarından itibaren kafamızı yukarı kaldıracağız. Herkes 5-6 maç kazandığımızda bizi şampiyon yaptı. Geçen hafta herkes şampiyonluğu kaybettirmişti. 30 hafta bizi buraya taşıyan değere, grup enerjisine yarından itibaren döneceğiz. Herkesin maçı var. Bugün biz de 4’te 4 yaptığımızda şampiyon olabiliyoruz. Buraya kadar gelen oyun gücümüzle yarından itibaren yeni günle dönmeliyiz. Son 4 maç, hala 3 puan öndeyiz. 4 maç sonra neler olacak hep berabere göreceğiz” şeklinde konuştu. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

Süper Lig 31. hafta fikstürü

Süper lig 31. hafta karşılaşması 3 Mayıs'ta Sivasspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. 4 Mayıs Cumartesi ise Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı oynanacak. Süper Lig 31. hafta futbolseverler derbi maçına kilitelnecek. 5 Mayıs Pazar günü şampiyonluk için yarışan iki takım Galatasaray-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig 31. hafta maçları Trabzonspor-Kayserispor maçıyla sona erecek.

Süper Lig puan durumu