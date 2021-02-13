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Ekonomi Bu hafta borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi
Ekonomi

Bu hafta borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74, altının gram satış fiyatı yüzde 1,40, avro/TL yüzde 0,35 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:48:00 -
Bu hafta borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi

BIST 100 endeksi, en düşük 1.519,00, en yüksek 1.558,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,74 artarak 1.538,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 kazanımla 411,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 2.731,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 658,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 liraya gerilerken, avro yüzde 0,35 artarak 8,5020 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,96 ile fon sepeti fonları oldu.

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Yorumlar

Nadir Çetingül

İnsanlar işyeri ve iş haberleri beklerken reklama giriyor diye haber yapmazsınız. Boş oturup para kazanmak diye ihtiyaç sahiplerinin sırtından kazanılan dolar altın getirisinin REKLAMini yapmakta bir beis görmezsiniz. Kusur ettik afola. Hürmetle efendim.
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