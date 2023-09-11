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Gündem Bu gibilere cezalar artırılmalı: Ormana "MOLOZ" dökmek nedir?
Gündem

Bu gibilere cezalar artırılmalı: Ormana "MOLOZ" dökmek nedir?

Yeniakit Publisher
2023-09-11 19:09:00 -
Bu gibilere cezalar artırılmalı: Ormana "MOLOZ" dökmek nedir?

Ormana moloz dökenler yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

 

Arnavutköy’de kamyonetteki molozları ormana döken kişiler çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen polis ekiplerinin tespit ettiği şüphelilere toplam 41 bin 823 lira ceza yazıldı.

Arnavutköy'de Hacımaşlı Mahallesi yolu üzerindeki ormana dün öğlen saatlerinde  bir kamyonetteki inşaat molozlarını döken kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülendiklerini farketmeden molozları ormana döken kişiler daha sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelileri tespit etti. Kısa sürede yakalanan şüphelilere toplam 41 Bin 823 lira ceza yazıldı.

 

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