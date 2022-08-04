Bu da neyin nesi şimdi? Yeni Asya'nın HDP aşkı tuttu

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Kendilerini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin takipçisi olduklarını iddia eden sözde muhafazakar Yeni Asya bir skandala daha imza attı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesini haberleştiren gazete, rezil ifadeler kullandı.

"Çevik Bir dışarıda, onlar niye içeride?"

Yeni Asya, "Çevik Bir dışarıda, onlar niye içeride?" başlıklı haberinde 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye olan sevdasını haykırdı.

Yeni Asya skandal haberinde şu rezil ifadelere yer verdi:

"Demans teşhisi konulan ve sağlık sorunları yaşayan HDP’li Aysel Tuğluk’un ve benzer durumdaki diğer tutukluların avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılmamasına tepki gösterdi.

Tepkiler, 28 Şubat Davası nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık bir yıldır cezaevinde olan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in demans nedeniyle tahliye edilirken Tuğluk’un tutukluluğunun devam etmesi üzerine arttı."