  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ''Bu çiğköfte acılı'' dedi, çalışana yumruk atıp saldırdı
Aktüel

''Bu çiğköfte acılı'' dedi, çalışana yumruk atıp saldırdı

Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etti. Olaydan sonra G.Ş. hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödeyip giderken darp raporu alarak şikayetçi olan Y.K. da işi bıraktı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 10:21:00 -

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini, söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

Çalışanı yumrukladı

G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı.

Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

Öte yandan darp eden G.Ş. sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak kendisini savundu;

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı! Yalakası Gökmen Ulu'dan akılalmaz sözler
Gündem

Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı! Yalakası Gökmen Ulu'dan akılalmaz sözler

Türkiye tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde, darbe sürecinde Cuma Namazı kılan öğrencileri 'skandal' bir haber..
Meral Akşener'in gazetesinin gözünden 28 Şubat: Lanetlemek yerine güzellediler!
Gündem

Meral Akşener'in gazetesinin gözünden 28 Şubat: Lanetlemek yerine güzellediler!

28 Şubat 1997 postmodern darbesinin 24. yıldönümünde İP'in yayın organı Yeniçağ Gazetesi, darbeyi güzelleme yaparak andı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay