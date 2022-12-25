Bu besinler cildi güzelleştiriyor

Pürüzsüz ve güzel cilt için tüketilmesi gereken 11 besin C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur.C vitamini cilt sağlığı açısından önemlidir. Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.

Havuç

Hem göz hem de cilt sağlığı için faydalı olan havuç, A vitamini bakımından oldukça zengindir. Havuç, doğal bir retinol işlevi göstermekte ve cildi güzelleştirmektedir.

Kabak çekirdeği

Yegane bir çinko kaynağı olan kabak çekirdeği, bu özelliği sayesinde cilt için en sağlıklı ve en önemli minerali yapısında bulundurmaktadır. Çinko, temel kolajen seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olmakta, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlamakta ve C vitamini ile birlikte hücre zarının güçlenmesini sağlamaktadır.

Bitter çikolata

Kakaoda bulunan flavanoller ve antioksidan özellikteki bitki bileşenleri cildi nemlendirir ve dolaşımı düzenler. 12 hafta boyunca yüksek oranda kakao flavanolleri içeren içecek tüketen kadınlarda, tüketmeyenlere göre ciltte pullanma ve pürüzlerde azalma gözlenmiştir. Kakaonun faydalarından yararlanıp, aynı zamanda kilo alımını önlemek adına günlük 28 gram veya 150 kalori olacak şekilde tüketim yapılmalıdır.

Fındık

E vitamini bir antioksidandır. Bu nedenle ciltteki “foto-yaşlanma”yı ve UV ışınlarının neden olduğu tahribatı önlenmede fayda sağlar. Ayrıca cildin nemlenmesine ve yumuşamasına da katkı sağlar. Bir insanın günlük E vitamini ihtiyacı ortalama 8-10 mg. E vitamini başta tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunur. Ancak özelikle bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.