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Sağlık Bu belirtiler varsa.. Sürekli yorgun hissedenler dikkat
Sağlık

Bu belirtiler varsa.. Sürekli yorgun hissedenler dikkat

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:00:00 -
Bu belirtiler varsa.. Sürekli yorgun hissedenler dikkat

Bitmeyen ve sürekli hale gelen yorgunluk hayatı tehdit ediyor. ABD’li uzmanların açıkladığı belirtileri yaşayanların doktora başvurması gerekiyor.

Kronik Yorgunluk Sendromu, kişinin kendisini sürekli yorgun ve mutsuz hissetmesine neden olan bir hastalık olarak biliniyor. Son yıllarda görülme sıklığı hızla artan hastalık ciddi, kronik ve sistematik bir hastalık olarak tanımlanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

Dinlenme ile düzelmeyen ciddi yorgunluk, 6 aydan uzun süre düzenli aktiviteleri yapma becerisinde azalma, fiziksel ve zihinsel aktivite sonrası halsizlik ve dinlendirici olmayan ya da kesintili uyku.

ABD’li uzmanlar ayrıca bazı hastalarda baş ağrısı, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerinde görülebileceğini kaydetti.

HASTALIK VİRÜS YA DA BAKTERİYLE Mİ BULAŞIYOR?

Kronik Yorgunluk Sendromu konusunda çalışan bazı bilim insanları hastalığın virüsle ya da bakteriyle bulaştığına inanıyor. Uzmanlar, koronavirüsün Kronik Yorgunluk Sendromunu tetiklediğini belirtirken, uzun kovid yaşayan bazı hastalarda da sendromun belirtilerinin görüldüğü öğrenildi.
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ABD’de 2016 yılında yapılan bir araştırmada Kronik Yorgunluk Sendromu görülen kişilerde sağlıklı bireylere göre biyolojik farklılıklar görüldü. Bilim insanları sendromun görüldüğü kişilerde birden fazla biyolojik değişim görüldüğü belirtilirken kas yapısındaki değişimlerle iligli daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Ancak araştırmalar hastalığın biyolojik kaynaktan çıkıp çıkmadığını henüz kanıtlayamadı.

HASTALIKTAN UZAK DURMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzmanlar Kronik Yorgunluk Sendromunun hafife alınmaması gerektiğini ve hastalığa karşı çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlar, hastalıktan uzak durulması için kişilerin stresten uzak durmaları, uyku düzeninin sağlanması, spor ve Akdeniz diyeti yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlar, hastalığa neden olan etkenleri ise şöyle sıraladı:

Hazır paketli, katkı maddeli gıdaların aşırı tüketilmesi

Manyetik alanlara ve toksinlere bolca maruz kalınması

Gece 23’den sonra hala uyanık olmak, yetersiz ve kalitesiz uyku

Stresin yönetilememesi

Spordan uzak, hareketsiz bir yaşam tarzı

Toprakta suni gübreler nedeniyle minerallerin azalması, hibrit tohumlar kullanılması

Gıdaların soğuk hava depolarında kimyasallar ilave edilerek uzun süre bekletilmesi

Tüm bunların neticesinde kişilerde sindirim ve emilim sorunları görülmesi

Kansızlık, tiroit hastalıkları, insülin direnci gibi metabolik bozukluklar ve vücuttan toksin atılımını zorlaştıran karaciğer yağlanması

Bağışıklık sisteminin düşük olması

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