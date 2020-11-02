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Aktüel Bu ay 1255 sanık FETÖ’den hesap verecek
Aktüel

Bu ay 1255 sanık FETÖ’den hesap verecek

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin kasım ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 14 dava görülecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:55:00 -
Bu ay 1255 sanık FETÖ’den hesap verecek

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 4 ilde, örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 14 dava görülecek. ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘nitelikli yağma’ gibi suçlardan açılan davalarda 1255 sanık yargılanacak. 15 Temmuz 2016’da darbecilerin Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün devam edilecek. Bugün ayrıca darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor’un da bulunduğu 512 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak. Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6’sı tutuksuz, 13’ü firari 19 sanığın yargılandığı dava da 4 Kasım’da Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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