  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MİT'in enselediği sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğrafla duyurdu
Rusya'dan 'koronavirüs aşısı olmayana iş yok' adımı
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Yaşam Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı?
Yaşam

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

Sokağa çıkma yasakları bitti mi? Merakla beklenen kabine toplantısı yapıldı ve vatandaşların beklediği sokağa çıkma yasaklarına yönelik kararlar verildi. Pek çok kişi bugünden itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 15:52:00 -
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geçti. Vakaların arttığı dönemde tedbirler sıkılaştırılırken vakalar düşüşe geçinde normalleşme adımları atılıyor. Son günlerde vaka sayıları 5 bin bandına oturdu. Aşılamada da ciddi bir hız kazanıldı. Son 10 günde neredeyse her gün 1,5 milyona yakın aşı uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

31 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından 3 hafta boyunca yeni bir toplantı yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programının ardından kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasaklarının uygulanmayacağını belirtti.

1 Temmuz’a kadar hafta içi 22.00-05.00 ve cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yasak uygulanmaya devam edecek.

Hamilelerin idari izni bitti mi? Kronik hasta 60 yaş üstü idari izinleri ne zaman son?
Hamilelerin idari izni bitti mi? Kronik hasta 60 yaş üstü idari izinleri ne zaman son?

Yaşam

Hamilelerin idari izni bitti mi? Kronik hasta 60 yaş üstü idari izinleri ne zaman son?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay