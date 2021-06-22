Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geçti. Vakaların arttığı dönemde tedbirler sıkılaştırılırken vakalar düşüşe geçinde normalleşme adımları atılıyor. Son günlerde vaka sayıları 5 bin bandına oturdu. Aşılamada da ciddi bir hız kazanıldı. Son 10 günde neredeyse her gün 1,5 milyona yakın aşı uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

31 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından 3 hafta boyunca yeni bir toplantı yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programının ardından kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasaklarının uygulanmayacağını belirtti.

1 Temmuz’a kadar hafta içi 22.00-05.00 ve cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yasak uygulanmaya devam edecek.