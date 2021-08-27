BTÜ öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.
SINAV TAKVİMİ
Duyuru başlama tarihi 27 Ağustos 2021
Sınav giriş tarih ve saati 16 Eylül 2021 – 14:00
Son başvuru tarihi 10 Eylül 2021
Sonuç açıklama tarihi 20 Eylül 2021
Ön değerlendirme tarihi14 Eylül 2021
Sonuçların ilan edileceği adres www.btu.edu.tr
MÜRACAAT ADRES BİLGİLERİ
Rektörlük
(Personel Daire Başkanlığı) Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok 1. Kat 169 Tel: 0224 300 32 12 Yıldırım/BURSA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177 E Blok 1.Kat : 114 Tel: 0224 300 34 04 Yıldırım/BURSA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 152 Evler Mahallesi, Eğitim Caddesi, No: 85, Yıldırım Bayezid Yerleşkesi, B Blok /453 Tel: 0224 300 34 44 Yıldırım /BURSA
Orman Fakültesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177 A Blok 4.Kat No: 414 Tel :0224 300 34 24 Yıldırım/BURSA
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