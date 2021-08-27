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Ekonomi BTÜ öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

BTÜ öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Bursa Teknik Üniversitesi 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 14:27:00 -
BTÜ öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi   27 Ağustos 2021     

Sınav giriş tarih ve saati  16 Eylül 2021 – 14:00

Son başvuru tarihi  10 Eylül 2021 

Sonuç açıklama tarihi     20 Eylül 2021

Ön değerlendirme tarihi14 Eylül 2021 

Sonuçların ilan edileceği adres        www.btu.edu.tr

MÜRACAAT ADRES BİLGİLERİ

Rektörlük

(Personel Daire Başkanlığı)    Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok 1. Kat 169 Tel: 0224 300 32 12 Yıldırım/BURSA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi        Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177 E Blok 1.Kat : 114 Tel: 0224 300 34 04 Yıldırım/BURSA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi      152 Evler Mahallesi, Eğitim Caddesi, No: 85, Yıldırım Bayezid Yerleşkesi, B Blok /453 Tel: 0224 300 34 44 Yıldırım /BURSA

Orman Fakültesi     Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177 A Blok 4.Kat No: 414 Tel :0224 300 34 24 Yıldırım/BURSA

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