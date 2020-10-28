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Aktüel BTK, terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engelini kaldıran mahkeme kararına itiraz etti
Aktüel

BTK, terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engelini kaldıran mahkeme kararına itiraz etti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:33:24 -
BTK, terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engelini kaldıran mahkeme kararına itiraz etti

ANKARA (AA) - Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin "sendika.org" adlı sitenin bireysel başvurusunda verdiği ihlal kararının ardından yaptığı yeniden yargılamada, aralarında terör örgütü PKK ile bağlantılı olanların da bulunduğu 118 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelini kaldırdı. Karara, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) itiraz edildi.

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, erişime kapatılan "sendika.org" internet sitesinin bireysel başvurusunda Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararının ardından yeniden yargılama yaptı.

Hakimlik, aralarında "sendika.org" ve PKK ile irtibatlı olanların da yer aldığı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına erişim engelinin kaldırılmasına hükmetti.

BTK ise erişim engelini kaldıran karara itiraz etti.

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine yapılan itirazda, aralarında "www.pkkonline.com", "www.pkkonline.net", "www.pkkonline.wordpress.com" gibi PKK hesaplarının da bulunduğu internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

BTK'nin itirazında, "Hakimin Anayasa Mahkemesi kararına konu edilmeyen adresler yönünden yeniden değerlendirme yapması mümkün değildir. Zira söz konusu karara konu internet adreslerinin her biri birbirinden farklı nitelikte içerikler barındırabilmektedir. Anayasa Mahkemesi başvurusuna konu internet adresi bir haber sitesi olarak nitelendirilip ifade ve basın özgürlüğü kapsamında incelenirken, doğrudan terör örgütünün sözcülüğünü ve propagandasını yapan, hakimliğin itiraza konu kararının gerekçesinde yer aldığı hali ile 'sayfaların genel özelliğinin terör örgütünün şiddet eylemlerini öven, destekleyen ve haklılaştıran açıklamaların paylaşıldığı' şeklinde tanımlanan internet sitelerinin aynı kategoride değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi kararından faydalandırılmaları gerektiği yönündeki görüş ve değerlendirmenin usul ve yasaya aykırı olduğu aşikardır." ifadelerine yer verildi.

- Erişim engeli süreci

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2015'te aralarında "sendika.org"un da bulunduğu 118 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi kararı Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğince onaylanmıştı. Erişim engellerine yönelik itirazlar da Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmişti.

Mahkemelerin bu kararlarının ardından "sendika.org" Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, 11 Mart 2020'de basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiş, başvurucu "sendika.org" adlı siteye 6 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.


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