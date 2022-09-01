‘Brütüs’ Babacan’dan “aday olurum” çıkışı

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Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, 6’lı masanın ortak aday belirleyemediği taktirde partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını söyledi. Babacan, “Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek. Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de Deva Partisi’nin cumhurbaşkanı adayıyım” sözlerini sarf etti. Abdullah Gül’ün de önceki gün kulislere yansıyan görüşünde Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansının olmadığını, Mansur Yavaş’ın ise belediye başkanlığının cumhurbaşkanlığı için referans olamayacağını söylediği belirtilmişti. Deva’lı Ali Babacan, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti saflarında olmasına rağmen Abdullah Gül’ün muhalefetin adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. Babacan, 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan’ı devirmek için oluşturulan Zillet İttifakı kanadında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına direniyor.