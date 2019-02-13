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Bruno Lage: “Böyle atmosferlere alışığız”

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray maçı öncesi bu tarz maçların atmosferlerine alışık olduklarını söyleyerek her işin üstesinden gelebileceklerini ifade etti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:03
Bruno Lage: “Böyle atmosferlere alışığız”

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray maçı öncesi bu tarz maçların atmosferlerine alışık olduklarını söyleyerek her işin üstesinden gelebileceklerini ifade etti.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Benfica’da Teknik Direktör Bruno Lage, maçtan önce düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça hazırlanmak için yeterli süreye sahip olup olmadıkları sorulan Bruno Lage, “3-4 günlük bir süre oldu. Belki istenilen derecede bir zaman yoktu ama rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Buradan istediğimiz sonuçla döneceğimizi umuyorum” dedi. Kadroda olmayan isimlerle ilgili konuşan Lage, “Aralık, ocak ve şubat ayları yoğun dönemler. Uzun bir maraton var önümüzde. Tamamıyla tercih nedeniyle bazı oyuncuları kadroya dahil etmedik. Bu dönemler yoğun geçiyor. Futbolcuların yaşları, performans durumları ve diğer konuları göz önünde bulundurduk” açıklamasını yaptı.



“Konsantrasyon sorunu yaşamayız”


Hafta sonunda oynanan lig maçını 10-0’lık farklı bir skorla kazanmalarının konsantrasyon konusunda problem oluşturmayacağını vurgulayan Lage, “Gerekli konsantrasyona sahibiz. 10-0’lık maçtan ziyade, 1,5 aydır alınan bir galibiyet serisi var. Yeterli konsantrasyonla bu durum sorun teşkil etmeyecektir” dedi. 2 ay önce 2. Lig ekibinin başından Benfica’nın başına geçmesiyle ilgili olarak, “Hayat böyle bir şey, ani değişiklikler olabiliyor. Bunun için en önemli konu çalışma ve başarma azmi. Büyük bir ekibe sahibiz. Her işin üstesinden gelebiliriz” cevabını veren Bruno Lage, iç sahada daha iyi oynadıklarının da altını çizdi. Son olarak maçın atmosferiyle ilgili konuşan Lage, “Hafta sonunda sahamızda oynadık. Orada da sıcak bir ortam vardı. Bu tarz atmosferlere alışığız. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve tecrübeli bir antrenörleri var. Ancak bizde de büyük oyuncular var ve bu tarz durumlara alışığız” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:03
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