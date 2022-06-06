Bruno Henrique kimdir nereli, kaç yaşında? Bruno Henrique Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?

Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.Jorge Jesus, Fenerbahçe’ni yeni teknik hocası oldu. Henrique ile Jorge Jesus, Flamengo'da birlikte çalışmışlardı. Jorge Jesus tarafından "tam bir oyuncu" olarak tanımlanan [29] Bruno Henrique, dünyanın en hızlı forvetlerinden biri olarak kabul edilen ivmesi ve temposu ile tanınmaktadır. Genellikle hücumun sol tarafında kanat oyuncusu veya forvet olarak görevlendirilir, burada top sürme tekniğini ve hızını bire bir durumlarda rakiplerini yenmek için kullanır.

2019'da Flamengo'ya katılmasından bu yana Bruno Henrique, yerel rakipleri Vasco da Gama, Fluminense ve Botafogo'ya karşı sık sık gol attığı için "Rei dos Clássicos" (derbilerin Kralı) olarak anılıyor. Bruno Henrique'nin ağabeyi Juninho da futbolcu ve forvet. Her ikisi de 2013'te Uberlândia'da birlikte oynadı.

Bruno Henrique kimdir?

Bruno Henrique Pinto 30 Aralık 1990 tarihinde Brezilya'da doğdu. Bilinen adıyla Bruno Henrique , Flamengo ve Brezilya milli takımında forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur .

2015'te Goiás ile Campeonato Brasileiro Série A'ya çıktı ve ardından Almanya'ya taşındı ve burada VfL Wolfsburg ile bir yılda sadece 17 maçta forma giydi ve ardından 4 milyon € karşılığında Santos'a döndü . Ocak 2019'da 23 milyon R$'lık bir ücret karşılığında Flamengo'ya transfer oldu ve ilk yılında Campeonato Carioca , Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nı kazandı ve ilk yılında en skorer oyuncu oldu ve turnuvanın En İyisi seçildi. son olarak, Libertadores tarihinde 18 ayar altın ve pırlanta yüzükle ödüllendirilen ilk kişi oldu.

Bruno Henrique kariyeri

Bruno Henrique, Brezilya formasıyla uluslararası ilk çıkışını 2019'da yaptı. Minas Gerais , Belo Horizonte'de doğan Bruno Henrique, Inconfidência FC için oynarken 2012 Copa Itatiaia'nın (eyaletteki amatör bir yarışma) en iyi oyuncusu seçildikten sonra Cruzeiro'ya katıldı. Üst düzey çıkışlarını 2012'de Uberlândia'da kiralık olarak yaptı ve 2013'te kulüp için kalıcı olarak imzaladı.

Temmuz 2014'te Bruno Henrique, Itumbiara'ya kiralandı. Bruno Henrique, Itumbiara için yedi gol attıktan sonra 7 Ocak 2015'te Goiás’a kiralandı. Bruno Henrique kariyerinde ilk kez 29 Ocak 2016'da Bundesliga kulübü VfL Wolfsburg'a katılarak yurt dışına taşındı. Bu kategorideki ilk maçına 6 Şubat'ta Max Kruse'un FC Schalke 04 karşısında 3-0 yenildikleri maçta ikinci yarıda oyuna girerek çıktı. 23 Ocak 2017'de Bruno Henrique, Wolfsburg tarafından 4 milyon €' luk bir teklifin kabul edilmesinin ardından kendi ülkesinde Santos'a geri döndü. Dört gün sonra yeni kulübünde resmen duyuruldu ve dört yıllık bir sözleşme imzaladı. 23 Ocak 2019'da Bruno Henrique, üst düzey kulüp Flamengo ile 23 milyon R$'lık bir söylenti ücreti ve Jean Lucas'ın Santos'a bir yıllığına kiralık olarak anlaştı.