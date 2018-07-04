Bruno Alves'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin eski oyuncu Bruno Alves'in İtalyan ekiplerinden Parma'ya imza atacağı öne sürüldü.04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:27
Glasgow Rangers'ın Portekizli stoperi Bruno Alves, 2013 ile 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.
Sarı Lacivertliler'den Cagliari'ye giden, şu anda da futbol kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren Alves'le ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
PARMA'YA İMZA ATACAK
Ülkenin tanınan gazetecilerinden Gianluca Di Marzio, İskoç ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunan Portekizlinin çok yakında Parma'ya imza atacağını öne sürdü.
Sarı Lacivertliler'in eski oyuncusu, Fenerbahçe'ye 5,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra bedelsiz olarak takımdan ayrılmıştı.
YORUM YAZ