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Bruno Alves'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncu Bruno Alves'in İtalyan ekiplerinden Parma'ya imza atacağı öne sürüldü.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:27
Bruno Alves'in yeni takımı belli oldu

Glasgow Rangers'ın Portekizli stoperi Bruno Alves, 2013 ile 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Sarı Lacivertliler'den Cagliari'ye giden, şu anda da futbol kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren Alves'le ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

PARMA'YA İMZA ATACAK

Ülkenin tanınan gazetecilerinden Gianluca Di Marzio, İskoç ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunan Portekizlinin çok yakında Parma'ya imza atacağını öne sürdü.

Sarı Lacivertliler'in eski oyuncusu, Fenerbahçe'ye 5,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra bedelsiz olarak takımdan ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:27
  1. Fenerbahçe
  2. İtalya
  3. Portekiz

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