Bruma transfer oluyor! Portekiz basını, Galatasaray'ın da gündemine gelen Leipzigli Bruma'nın 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Porto'ya transfer olacağını yazdı.

Henry Onyekuru'nun muhtemel ayrılığı sonrası Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bruma, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cim-Bom'un eski yıldızının yeni rotası Porto olacak. Geçen sezon 3 gol, 3 asistle oynadı Haberde Bruma'nın bonservisini elinde bulunduran Bundesliga ekibi RB Leipzig'in Porto kulübüyle 15 milyon euro karşılığında el sıkıştığını ve transferin artık imza aşamasına geldiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon takımıyla 27 maçta forma şansı bulan Portekizli, fileleri 3 kez sarsarken 3 de asist kaydetmişti. Kaynak: Fanatik

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