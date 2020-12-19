Brüksel lahanası tarifi | Brüksel lahanası ile hangi yemekler yapılabilir?

Brüksel lahanası kansere karşı koruyucu bir besindir. Bununla birlikte sindirimi kolay hale getirir. Peki, faydaları saymakla bitmeyen Brüksel lahanası nasıl yapılır? Brüksel lahanası tarifi nasıldır? Brüksel lahanasını evdeki sebzelerinizle de hazırlayabilirsiniz. İşte sebzelerle Brüksel lahanası tarifi ve malzemeleri hakkında detaylar…

Brüksel lahanası için kullanılan malzemeler şu şekildedir;

1 paket Brüksel lahanası, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, Pulbiber ve karabiber, Zeytinyağı, Tuz

Brüksel lahanası tarifi nasıl?

Sebzeli Brüksel lahana yemeği için önce lahanaların dış yapraklarını temizleyin. Daha sonra bol sudan geçirin. Ardından soğanları küçük küçük doğradıktan sonra zeytinyağında sotelemeniz gerekir. Sarımsakları ve soğanları da doğrayarak üzerine ekleyin.

Daha sonra patates ve havucu soyup küp küp doğrayıp tavaya ilave edin. En son lahanaları da ekleyip 5-10 dakika kadar kavurmanız gerekmektedir.

Üzerine salça, karabiber, tuz ve bir miktar su ekledikten sonra sebzeler yumuşayana kadar pişmesini bekleyin. Sebzeli Brüksel lahana tarifi hazır olmuştur. Afiyet olsun...

Brüksel lahanası ile hangi yemekler yapılır?

Brüksel lahanası ile haşlama, zeytinyağlı, sebzeli yemek yapılabilir. Brüksel lahanasını etli yemeklerinizin yanında da ikram edebilirsiniz.