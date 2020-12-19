  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Brüksel lahanası tarifi | Brüksel lahanası ile hangi yemekler yapılabilir?
Kadın - Aile

Brüksel lahanası tarifi | Brüksel lahanası ile hangi yemekler yapılabilir?

Brüksel lahanası tarifi denilince akla ilk gelen sorulardan birisi "Hangi sebzelerle pişireceğim?” oluyor. Brüksel lahanası ile salata, etli yemekler ve zeytinyağlılar hazırlamanız mümkündür. Peki, Brüksel lahanası ile hangi yemekler yapılabilir? Brüksel lahanası nasıl yapılır? İşte faydaları saymakla bitmeyen sebzelerle Brüksel lahanası tarifi ve malzemeleri hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:59:00 -
Brüksel lahanası tarifi | Brüksel lahanası ile hangi yemekler yapılabilir?

Brüksel lahanası kansere karşı koruyucu bir besindir. Bununla birlikte sindirimi kolay hale getirir. Peki, faydaları saymakla bitmeyen Brüksel lahanası nasıl yapılır? Brüksel lahanası tarifi nasıldır? Brüksel lahanasını evdeki sebzelerinizle de hazırlayabilirsiniz. İşte sebzelerle Brüksel lahanası tarifi ve malzemeleri hakkında detaylar…

Brüksel lahanası için kullanılan malzemeler şu şekildedir;

1 paket Brüksel lahanası, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, Pulbiber ve karabiber, Zeytinyağı, Tuz

Brüksel lahanası tarifi nasıl?

Sebzeli Brüksel lahana yemeği için önce lahanaların dış yapraklarını temizleyin. Daha sonra bol sudan geçirin. Ardından soğanları küçük küçük doğradıktan sonra zeytinyağında sotelemeniz gerekir. Sarımsakları ve soğanları da doğrayarak üzerine ekleyin.

Daha sonra patates ve havucu soyup küp küp doğrayıp tavaya ilave edin. En son lahanaları da ekleyip 5-10 dakika kadar kavurmanız gerekmektedir.

Üzerine salça, karabiber, tuz ve bir miktar su ekledikten sonra sebzeler yumuşayana kadar pişmesini bekleyin. Sebzeli Brüksel lahana tarifi hazır olmuştur. Afiyet olsun...

Brüksel lahanası ile hangi yemekler yapılır?

Brüksel lahanası ile haşlama, zeytinyağlı, sebzeli yemek yapılabilir. Brüksel lahanasını etli yemeklerinizin yanında da ikram edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

Trump deşifre oldu! ABD karıştı
Dünya

Trump deşifre oldu! ABD karıştı

Hollandalı bir hacker, ABD Başkanı Trump'ın Twitter şifresini 5. denemesinde doğru tahmin ederek hesaba erişim sağladı. Hollandalı savcılar,..
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay