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Spor Bright Osayi-Samuel yıkıldı
Spor

Bright Osayi-Samuel yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası'na Kayserispor maçıyla veda eden Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, üzgün olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 23:38:00 -
Bright Osayi-Samuel yıkıldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.

Karşılaşma sonrası A Spor'a konuşan Bright Osayi-Samuel, takım olarak üzgün olduklarını söyledi;

"İçeride herkes çok üzgün"

"Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. İyi bir maç çıkardık aslında. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Önümüzde daha çok maç var. Söyleyebileceklerim sadece bunlar. Bugün pozisyonlar ürettik. Eksik olan tek şey topu ağlara atamadık. Özgüvenle alakalı çok fazla şey söyleyemeyeceğim. İçeride herkes çok üzgün. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret."

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